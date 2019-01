Eduardo Herrera quiere hacer historia en Necaxa

Aguascalientes.- Eduardo Herrera ha comenzado una nueva aventura en su carrera como futbolista profesional. Esta vez, el delantero se ha enfundado en la camiseta de Necaxa, equipo que ha confiado en él para que su presencia en el área rival se traduzca en goles que lleven al conjunto de Aguascalientes a pelear en los primeros planos. Un día después del encuentro de Copa MX contra América, en el que consiguió un tanto pese al descalabro de su escuadra, Lalo recibió a ESTO en las instalaciones de su nueva casa y habló de la importancia de la confianza que ha recibido de toda la familia necaxista, institución de la que apuntó que su familia es fiel seguidora.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad, por la confianza del cuerpo técnico y la directiva. Me siento muy contento y a gusto, desde el principio me recibieron muy bien y eso ayuda para que uno se pueda acoplar y lograr buenos resultados. Hasta ahora me siento feliz de estar en una institución de tanta tradición y de la que la mayoría de mi familia es aficionada. Es un plus para representar estos colores”, expresó.

Y precisamente sobre ese tema de confiar en el jugador, si hay alguien que conoce y sabe de los alcances que el “Grande” puede dar dentro del terreno de juego es el técnico Guillermo Vázquez, quien ya lo dirigió en Pumas y que esta vez lo tendrá como una de sus opciones fuertes en la baraja de los actuales atacantes hidrocálidos.

“Es muy importante, porque para que un jugador tenga buenos resultados necesita la confianza del técnico, primero para estar dentro de la cancha, que eso es algo que algunas veces no se da con algunos entrenadores. Ya dentro del campo, depende del jugador responder a esa confianza y la verdad que con Memo (Vázquez) me ha tocado tener la confianza de él no solamente aquí, sino en Pumas, pero yo también le respondí con buenas actuaciones”, detalló el jugador.