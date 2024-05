Eduardo "Toto" Salvio encabeza primeras bajas de Pumas

Las primeras bajas de Pumas están confirmadas, el ESTO pudo saber que es un hecho de que Eduardo Salvio, Adrián Aldrete y Christian Tabó ya no serán parte del Club Universidad. Y es que ninguno de los tres jugadores renovarán su contrato, ya que no entran en planes del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Lema, esto de cara al Torneo Apertura 2024.

En el caso de Eduardo Salvio, se sabe que la situación contractual ya no se renovó debido a que el jugador no tenía la intención de permanecer en el Pedregal. Incluso, se dijo que la directiva le había hecho diferentes ofrecimientos al ‘Toto’ con tal de que se quedara, pero no es verdad, al final ambas partes acordaron que después de dos años, su ciclo en Universidad había terminado.

Mientras que, Adrián Aldrete tampoco recibió la opción por parte de la directiva de mantenerse en el equipo. Esto a pesar de ser uno de los tres capitanes del equipo (junto con Salvio y Magallán) y ser de los jugadores más experimentados; sin embargo, en el Clausura 2024 no tuvo tanta actividad como en las temporadas anteriores con Pumas en las que sumó más minutos de juego, ya que en el actual Clausura 2024 sólo jugó 601 minutos, y por la lateral izquierda jugó más el canterano Alfonso Monroy.

Futbol Gustavo Lema continuará como DT de Pumas

Jesús Molina anunció su retiro del futbol profesional

En tanto que Christian Tabó, se va de Pumas debido a que la directiva felina decidió no hacer válida la de ampliar el préstamo, por lo que tendrá que regresar a Cruz Azul. El uruguayo estuvo dos torneos en Universidad y llegó siendo considerado como un refuerzo de ‘lujo’, pero en el año que permaneció en Pumas, no tuvo el rendimiento esperado, ya que únicamente jugó tres partidos como titular y no anotó ningún gol.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El canterano Carlos Gutiérrez es otro de los futbolistas que ya no entra en planes del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Lema, por lo que será otro jugador al que tampoco se le renovará el contrato. De hecho, en el torneo que está por terminar, sólo tuvo actividad en nueve juegos, pero en ninguno fue titular.

A la baja de Salvio, Aldrete y Tabó, se le suma la de Jesús Molina, quien este martes anunció su retiro.

Nota publicada en ESTO