Egipcio Mohamed Salah, elegido el Jugador del Año en Inglaterra

MANCHESTER.- El egipcio Mohamed Salah fue elegido Jugador del Año por la Asociación de Periodistas de Futbol de Inglaterra (FWA, por sus siglas en inglés), un reconocimiento que le permite al delantero del Liverpool quedarse con los dos principales premios individuales de este deporte en Reino Unido.

Salah ya había sido elegido el Jugador del Año por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA, por sus siglas en inglés) tras una temporada excepcional en la que ha marcado 43 goles en todas las competencias.

Futbol Salah amenaza con desbancar a Ronaldo y Messi por el Balón de Oro

El jugador de 25 años es el primer africano que gana el premio de la prensa británica, que comenzó a entregarse en 1948.

Salah venció por menos de 20 votos al mediocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne en una votación de más de 400 miembros de la FWA. El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane terminó tercero.

"¡La competencia fue entre dos jugadores que, en relativamente poco tiempo, han alcanzado una genuina clase mundial. Pero Mo Salah es el más digno ganador. Es también el primer africano que recibe el premio y lo felicitamos por una magnífica temporada", dijo el presidente de la FWA, Patrick Barclay.

Very fortunate to be adding another award in my first season playing with this great group of players! Lovren did you vote for me? pic.twitter.com/lO7DdAzbuS — Mohamed Salah (@MoSalah) 30 de abril de 2018 Truly honoured by this prize which was awarded to me by colleagues - very special day😍😍 pic.twitter.com/7mrFN0lHsP — Mohamed Salah (@MoSalah) 23 de abril de 2018

Salah ha ayudado a llevar al Liverpool, que se ubica tercero en la Liga Premier, a las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en 10 años.

El club de Merseyside enfrentará el miércoles en la capital italiana a la Roma en el partido de vuelta de las semifinales del torneo continental, tras encaminar la llave con un triunfo por 5-2 en Anfield con dos goles de Salah.

Salah disputará este año la Copa del Mundo por Egipto, que será parte del Grupo A del torneo junto al local Rusia, Arabia Saudita y Uruguay.