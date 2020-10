El americanista Federico Viñas da positivo a Covid-19

Los casos de Covid-19 en el futbol mexicano no dejan de aparecer y ahora es Federico Viñas uno de los jugadores afectados por la pandemia.

El delantero uruguayo del América informó a través de una historia en Instagram que fue contagiado, esto a pesar de haber sido cuidadoso con el tema.

«Hola a todos, buenos días primero que nada. Quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de Covid-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre he sido responsable al tema del cuidado, pero es lo que tocó», describió el futbolista de las Águilas.

Minutos antes, la Liga MX informó sobre los resultados del América y solo es una persona la contagiada.

Sin embargo, en su comunicado, el torneo informa que el futbolista no tenía síntomas, pero esto lo desmiente el propio Viñas.