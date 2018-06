El jugador Collin Martin se declara abiertamente gay

El volante de los Minnesota United de la MLS, Collin Martin, reveló este viernes que es homosexual, siendo el único atleta masculino abiertamente gay en un importante equipo deportivo estadounidense.





Martin, estadounidense de 23 años, hizo el anuncio en Twitter, adelantándose a la promoción nocturna del United´s Gay Pride en un partido en casa contra Dallas.





“Esta noche mi equipo, @MNUFC, está teniendo su Noche de Orgullo Gay. Es una noche importante para mí, estaré anunciando que soy un jugador abiertamente gay en la Major League Soccer”, tuiteó Martin.





Otros atletas estadounidenses que han revelado que son homosexuales durante sus carreras son Jason Collins, de la NBA, el jugador de fútbol americano de la NFL Michael Sam, y Robbie Rogers, de Los Angeles Galaxy de la MLS.





Rogers se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en jugar en una Liga deportiva de alto nivel de los Estados Unidos cuando jugó para el Galaxy en un partido en el 2013.





Había sido el único hombre abiertamente homosexual en un club deportivo de Estados Unidos hasta que se retiró en noviembre pasado.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv — Collin Martin (@martcw12) 29 de junio de 2018

Martin, quien hizo su debut en la MLS nueve semanas después de que Rogers hiciera su declaración con el Galaxy, está en su sexta campaña en la MLS, después de cuatro temporadas con el D.C. United y dos con Minnesota.





“He sido un hombre gay durante muchos años para mi familia y amigos, y esto incluye a mis compañeros de equipo”, dijo Martin en su declaración.





“Me enorgullece que todo mi equipo y la administración del Minnesota United sepan que soy gay. Solo he recibido amabilidad y aceptación de todos en la MLS, y eso ha hecho que la decisión de hacerlo público sea mucho más fácil”, señaló Martín.





“Quiero agradecer a mis compañeros de equipo por su apoyo incondicional a lo que soy. A la luz de mi experiencia como atleta profesional, quiero aprovechar este momento para alentar a otros que practican deportes profesionalmente o de otra manera a confiar en que el deporte les de la bienvenida de todo corazón “, añadió.





El comisionado de la MLS, Don Garber, respaldó la decisión de Martin en un comunicado: “Admiramos el coraje de Collin y estamos orgullosos de él y del apoyo de la comunidad futbolística”.