El Manchester City superó fácilmente al Watford en la fecha 22 de la Liga inglesa

El Manchester City superó fácilmente el trámite ante el Watford, al que venció 3-1 en el partido correspondiente a la fecha 22 de la Liga inglesa, para mantenerse líder con 15 puntos de ventaja sobre el Mánchester United, su más cercano perseguidor y que el lunes le ganó al Everton.

En el Etihad Stadium, tras romperse la racha de 18 victorias consecutivas, con el empate ante el Crystal Palace el fin de semana, el equipo que dirige Josep Guardiola sólo necesitó 40 segundos para ponerse por delante en el marcador, con un gol de Raheem Sterling.

Christian Kabasele, defensor del Watford, anotó en su propia portería poco después, al minuto 13, mientras que Sergio Agüero sentenció el encuentro, al 63’.

Watford maquilló el resultado con el tanto de André Gray, al minuto 82.

Guardiola se quejó de la acumulación de partidos en la Liga inglesa, la única en Europa que no se detiene por Navidad.

“Vamos a matar a los jugadores. Las Federaciones no piensan en ellos, pero deberían hacerlo. Jugamos 11 meses seguidos. Tenemos que protegerlos; apostar por la calidad y no por la cantidad. Se debe pensar en los artistas... Pero sé que no ocurrirá”, lamentó.

Además de reencontrarse con la victoria, el City tuvo las buenas noticias de la recuperación de David Silva y Kevin de Bruyne. El primero regresó al equipo tras dos partidos ausente debido a problemas personales, mientras que el segundo fue de la partida a pesar de que el fin de semana dejó en camilla el terreno de juego ante el Crystal Palace, tras recibir una durísima entrada.

Tras sumar 62 de los 66 puntos posibles hasta el momento, el sólido Manchester City mantiene las distancias con un errático Manchester United, pese a que el equipo dirigido por José Mourinho se reencontró con la victoria tras tres empates consecutivos.

Por su parte, Tottenham se impuso 2-0 ante la visita del colista Swansea, con tantos de Fernando Llorente (12’) y Dele Alli (89’), pese a no haber contado con Harry Kane, máximo goleador del 2017 en toda Europa, y quien se quedó en el banco de suplentes tras haberse reportado enfermo.

En otro partido del día, el West Ham logró un importante triunfo por la permanencia, ante el West Bromwich, al que superó 2-1 con el delantero mexicano Javier Hernández, quien fue suplente por quinta jornada consecutiva, tras ingresar al terreno de juego en el lugar del defensor Arthur Masuaku, al minuto 73. La fecha se cerrará hoy con el clásico londinense, que enfrentará al Chelsea con el Arsenal, en el primero de los tres enfrentamientos entre ambos equipos en las próximas tres semanas, ya que también se verán las caras en las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.