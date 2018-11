El mediocampista de Pachuca Víctor Guzmán sueña con Europa

Pachuca.- La carrera de Víctor Guzmán sigue en pleno ascenso. Los goles no dejan de llegar pese a que no es un delantero, los llamados a la Selección Mexicana son una constante y se encuentra dentro de los mejores goleadores del Apertura 2018, en donde es el mexicano más productivo de cara al arco.



El estado de gracia en el que el “Pocho” se encuentra es palpable y pareciera que es cuestión de tiempo para que pueda dar el paso al viejo continente. Esto es algo que el mediocampista de Pachuca tiene en mente, y en plática con el Diario de los Deportistas, confesó su deseo de ir a Europa y la certeza que tiene de estar en el club indicado para proyectarse a otras latitudes.

“Me visualizo siempre con lo mejor. Lo he dicho, no soy un jugador conformista; quiero ir a Europa, sé que estoy en la mejor institución para hacerlo, no depende de mí, pero lo que me toca lo hago de la mejor manera y doy lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha para ayudar a mis compañeros”, manifestó el jugador.

La idea de emigrar a las mejores ligas del mundo comenzó como un sueño para Víctor; sin embargo, hoy ya consolidado como un futbolista profesional, cambió el sueño y lo convirtió en un objetivo que desea cumplir en algún momento de su carrera.

“Las dos, un sueño y una meta. Fue un sueño cuando estuve chico y ahora que juego futbol y se me presenta la oportunidad, me lo propuse como una meta. Tarde o temprano lo quiero cumplir”, señaló, al tiempo de dar una muestra de lo definido que tiene su proyección a corto, mediano y largo plazo para su carrera.

“A corto plazo la prioridad es llegar a calificar y pelear por el campeonato; a mediano plazo poder ser campeón y ganar más cosas aquí para después irme a Europa, que ese es mi sueño. El Mundial de Qatar es otro tema, falta mucho y hay que prepararse muy bien”, explicó el defensa del Pachuca.

PILARES

Hoy todo parece miel sobre hojuelas para Guzmán, pero no hace mucho, tuvo que pasar el trago amargo de una lesión en la rodilla (rotura de ligamento) que le quitó la ilusión de formar parte de la lista de convocados a la Copa del Mundo.

Lejos de venirse abajo, el jugador que porta la camiseta 5 del conjunto hidalguense resaltó la fortaleza que encontró en su familia, así como el barrio de donde surgió para poder superar ese hecho y retomar el nivel acostumbrado antes del percance que sufrió y que lo marginó un tiempo.

SE LA CREE

La confianza que tiene en si mismo Víctor Guzmán se ve reflejada en los nueve goles que lleva en el torneo Apertura 2018. Y es que a pesar de no formar parte -al menos en forma nominal- del eje de ataque tuzo, el “Pocho” detalló que la diferencia la marca el hecho de animarse a pisar el área, tenerse fe y buscar el arco rival.

“De la posición, créeme que hay muchos mexicanos que la jugamos, pero yo me tengo la confianza de llegar y pisar el área. Si muchos jugadores en mi posición hicieran eso, anotarían muchos goles porque nosotros vemos en la tercera zona todo de frente y debemos llegar a la zona que está libre. Si hubiera más futbolistas con la determinación de llegar al área que se la crean, habría más goles de medios de contención”.