El piojo Herrera se dice listo para nuevos retos

El sinónimo de Miguel Herrera es pasión, de eso no cabe ninguna duda. Sus festejos llenos de emoción y alegría, los abrazos fuertes a los jugadores y sobre todo sus polémicas se han vuelto sumamente famosas alrededor de todo el mundo. Todo es producto de la forma en la que el Piojo vive el futbol, eso lo puede moderar, pero nunca va a cambiar ya que de ser así dejaría de ser el propio entrenador que todos conocemos.

“Si no eres pasional... yo voy a seguir teniendo esa pasión, el día que la quite y quite mi entrega y lo que soy, ese día los equipos no van a reflejar lo que yo quiero dentro de la cancha y probablemente me van a correr por otras cosas, pero sí, he modificado muchas cosas”, aseguró el otrora timonel del América, quien incluso ha acudido con especialistas para tratar sus impulsos y grado temperamental que en par de ocasiones ha terminado con su proyecto deportivo y vida laboral como lo fue en Selección Mexicana y recientemente América.

“Claro que lo he moderado, he cambiado. En otras épocas lo que pasó el último día (contra LAFC) hubiera terminado en una bronca campal”, agregó en charla con ESTO.

El director técnico relató lo que sucedió en aquel partido ante LAFC en donde incluso habló con Santiago Baños para hacerse a un lado en caso de ser necesario.

“En la última jugada mi jugador cae en la banca de ellos y el técnico lo quiere agredir, me llevé a mis jugadores y hablé con el técnico para decirle que no era la forma y es cuando viene la agresión del auxiliar, no hubo golpes, no hubo nada, fue una situación que, discutimos, nos fuimos al vestidor. Hay un pasillo muy largo para ir a los vestidores y ahí hubiera desatado una bronca, cada quien iba a su vestidor a pensar en lo que tenía que hacer, acabando el partido fui a buscar al técnico de ellos, hablamos y se acabó ahí”, relató el timonel.

“Por los números no pasa, son decisiones que se tomaron y ya. Se los digo abiertamente, después del partido me le acerqué a Baños, habíamos hablado de que no estaba condicionada mi continuidad, pero yo le dije: si quieren me hago a un lado. Me dijeron que no, pensaban en mí y estábamos conscientes del equipo que traíamos. El lunes en la mañana se tomó otra decisión y bueno, me molestó, me puso triste y lo acepto, el futbol no es justo”, añadió.

El Piojo recordó lo sucedido en 2015 con un famoso narrador, una polémica que le costó salir de la Selección Mexicana.

“Lo que pasó en Selección fue muy personal, lo reitero, no era el momento por la silla que representaba, pero mi familia es primero que cualquier lugar. Fue una decisión y a mí no me han dicho: te equivocaste y tienes una segunda oportunidad, está bien, así he aprendido”.

A pesar de todo, algo es un hecho, Miguel Herrera ha puesto su nombre junto a otros de gran jerarquía como Jorge Viera o José Antonio Roca, situación por la que agradece a los jugadores que ha dirigido, los protagonistas de sus logros.