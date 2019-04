El sueño de Diego Rosales es ser referente de Pumas

Las metas están claras en el horizonte. El camino parece fácil, pero no lo es. La vida siempre se encarga de poner dificultades, trabas, problemas y solamente los verdaderos ídolos se sobreponen a las adversidades. En ese espejo se ve Diego Rosales.

El canterano del Club Universidad Nacional era uno de los muchachos más considerados por David Patiño, pero con la partida del otrora delantero felino, todo cambió. Con Bruno Marioni en el timón, el lateral derecho dejó de ser considerado, mas esto, lejos de tirarlo, lo ha motivado para pelear con más fuerza por un lugar en las convocatorias del “Barullo”. Sin embargo, el muchacho no sólo piensa en eso: desea convertirse en un referente del equipo del Pedregal.

“Al final todos queremos estar, anhelamos vivir cada partido. Hay una competencia interna muy importante, eso beneficia al grupo. Si bien ahora no me ha tocado estar, peleo todos los días para aparecer en las alineaciones, en las convocatorias. Tengo que seguir con esa idea, porque eso ayuda a todos para que esto vaya bien”, expresó el zaguero en charla con ESTO. “Me quiero convertir en alguien importante para el club, es el club que he amado y en el que he estado toda mi vida, y lo que más deseo es convertirme en referente, símbolo de los valores y la garra puma”.

Futbol Estas son las mayores goleadas en el futbol mexicano

Los sueños no paran. Diego Rosales pretende jugar para la Selección Mexicana y, por qué no, dar el salto al Viejo Continente. “A largo plazo siempre quiero ser un jugador que se caracterice por los valores que he tenido toda mi vida, por los aprendizajes que he tenido en Pumas; quiero pensar en un llamado en Selección o en ir a Europa, siempre basado en el trabajo que tengo que hacer desde ya”, comentó.

Relató todo el agradecimiento que siente hacia David Patiño por ser quien le dio la oportunidad en el primer equipo, aunque también aceptó que la vida es de procesos. “Obviamente le tengo un cariño muy grande a David, él fue la persona que me debutó en Primera División, pero al final así es el futbol y la vida, es de etapas. Ahora Bruno nos ha demostrado que viene con la misma disposición de sacar lo mejor de nosotros. Lo único que queremos es responder igual, dar lo mejor en los entrenamientos, en los partidos y terminar el torneo de la mejor forma posible”, aseveró.

SUS ÍDOLOS

El futbolista de apenas 21 años confesó que desde niño es aficionado a Pumas, por lo que a muy corta edad pudo ver la calidad ofensiva de Bruno Marioni. “Yo que fui y he sido Puma de toda la vida, es una sensación extraña tener a alguien como entrenador, cuando alguna vez fue tu ídolo”.

Darío Verón es otro de los jugadores que admiró en el pasado y a quien trata de imitarle el corazón que ponía en cada partido y por quien decidió ser defensor. “Siempre me encantó la garra y fuerza con la que jugaba. Plasmaba lo que era Pumas. Como niño traté de emularlo”, remató.