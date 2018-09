El talento se hereda. Hijo de Cristiano marca cuatro goles en su debut en la Juve

Cristiano Júnior, hijo del portugués Cristiano Ronaldo, causó sensación este domingo en Italia tras marcar cuatro goles en su debut con los juveniles del Juventus, en un momento en el que CR7 afronta las primeras críticas por no ver puerta con el conjunto turinés.

El hijo de Cristiano, que juega en la categoría "Pulcini" del Juventus, comparable con el Benjamín del futbol español, fue el gran protagonista del triunfo 5-1 del Juventus contra el Lucento, en un encuentro de siete contra siete.

Cristiano Júnior lució la camiseta número 7, el dorsal con el que hizo historia su padre, en su primer partido con el Juventus y marcó dos goles en la primera mitad y otros dos en la segunda, además de mostrar una gran habilidad en el regate.

Los medios italianos ensalzan este domingo el impacto del primer hijo de Ronaldo en su nuevo equipo y destacan el cariño con el que el resto de sus jóvenes compañeros le han recibido.

Todo ello se produce en un momento en el que CR7, por el que el Juventus pagó 112 millones de euros este verano al Real Madrid, sigue sin poder estrenar su cuenta goleadora con el conjunto "bianconero".

El portugués disputó el sábado contra el Parma su tercer partido oficial con el Juventus, pero no consiguió crear grandes peligros en zona ofensiva y solo se acercó al gol con un cabezazo que terminó fuera por poco.

Así, pese al triunfo por 2-1 del Juventus, decidido por los goles del croata Mario Mandzukic y del francés Blaise Matuidi, el luso recibió este domingo las primeras críticas por su rendimiento.

"CR5,5" titula en portada el diario deportivo Corriere dello Sport, que juega con las iniciales de Cristiano y la nota 5,5, insuficiente en Italia, por la prestación realizada en el estadio Ennio Tardini.

"Juventus líder con el pleno de puntos, deciden Manduzkic y Matuidi. El portugués decepciona y no marca", asegura este periódico y argumenta que la nota insuficiente no se debe solo a la falta de goles sino también a un poco de nerviosismo.

Take a look at this Cristiano Ronaldo Jr goal today: pic.twitter.com/Ulgm6hrnK3 — Cristiano Ronaldo 🏳️🏴 (@CRonaldoNews) 1 de septiembre de 2018

Al acabar el partido de Parma, el técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró que Cristiano "debe estar sereno porque va a marcar mucho" con la camiseta "bianconera".

"En el futbol italiano hay dificultades distintas y este es un momento en el que el balón le rebota mal por delante o sale por poco", opinó en declaraciones difundidas por el Juventus.

Así, tras marcar 451 goles en 438 partidos con el Real Madrid, Cristiano llega al parón para los compromisos de las selecciones todavía sin celebrar su primer gol en la Serie A italiana (Primera División).

El portugués, que no participará en los duelos de su selección contra Croacia e Italia, se quedará en el centro deportivo de la Continassa (Turín, norte) para seguir trabajando y alcanzar su mejor estado de forma.

El luso tratará de llegar listo para los primeros grandes encuentros de la temporada, como la visita al Valencia en la Liga de Campeones (19 septiembre) o el duelo contra el Nápoles (30 septiembre), donde el Juventus tendrá más necesidad de sus goles.