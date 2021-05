El Tri de Martino enfrentará Final Four de Liga de Naciones sin Raúl Jiménez

Era de esperarse. Raúl Jiménez no ha sanado de su fractura en el cráneo y Gerardo Martino no lo iba a arriesgar. El Tata dio su lista final para enfrentar el Final Four de Concacaf y el delantero del Wolverhampton es una de las ocho bajas en relación a la lista preliminar que dio el 14 de mayo.

Gerardo esperaba que Raúl tuviera actividad con su equipo en las últimas dos jornadas de la Liga Premier, sin embargo, el mexicano sólo salió al campo en la última fecha contra el Manchester United para calentar. Jiménez observó el juego desde la tribuna.

Los médicos de los Wolves le recomendaron a Martino no usarlo. Tata siguió el consejo y lo apartó.

Sin Raúl, los delanteros para buscar el título del torneo creado en 2019 son Alan Pulido y Henry Martín, mientras que Uriel Antuna, Tecatito Corona e Hirving Lozano complementan el bloque ofensivo.

Otros futbolistas que no libraron el recorte fueron Osvaldo Rodríguez de León, Martino prefirió a Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga para la posición de lateral izquierdo; Jonathan Orozco, lesionado; César Montes, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova y Diego Lainez, seguramente por enfocarse en el Tricolor Olímpico, y Rodolfo Pizarro, el jugador del Inter Miami no ha mostrado buen nivel y le pasó factura.

El resto de convocados son los habituales. El Tata echó mano de su cargamento europeo y están en la lista jugadores como Edson Álvarez, campeón con el Ajax, Néstor Araujo del Celta de Vigo, Héctor Herrera del Atlético de Madrid, Andrés Guardado del Betis y Erick Gutiérrez del PSV.

De la liga local aparecieron los infaltables Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Jorge Sánchez, Luis Romo, Orbelín Pineda y Carlos Rodríguez.

México enfrenta en semifinales a Costa Rica el jueves 3 de junio en Denver y, en caso de ganar, accederá a la final para medirse contra Honduras o Estados Unidos el domingo 6 de junio.

Aquí la lista completa:

Alfredo Talavera Díaz

Néstor Alejandro Araujo Razo

Carlos Joel Salcedo Hernández

Edson Omar Álvarez Velázquez

Jorge Eduardo Sánchez Ramos

Jonathan Dos Santos Ramírez

Luis Francisco Romo Barrón

Carlos Alberto Rodríguez Gómez

Henry Josué Martín Mex

Orbelín Pineda Alvarado

Alan Pulido Izaguirre

Rodolfo Cota Robles

Fancisco Guillermo Ochoa Magaña

Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz

Héctor Alfredo Moreno Herrera

Héctor Miguel Herrera López

Jesús Manuel Corona Ruiz

José Andrés Guardado Hernández

Gerardo Daniel Arteaga Zamora

Carlos Uriel Antuna Romero

Luis Alfonso Rodríguez Alanís

Hirving Rodrigo Lozano Bahena

Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos