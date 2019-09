El Tuca Ferreti insultó a conductor tras el choque

Ricardo Ferreti nos tiene acostumbrados a su mal carácter, en diversas ocasiones el técnico se ha visto en episodios de enojo dentro de la cancha, pero, ahora lo hizo fuera de ella.

Recordemos que el sábado Ferreti sufrió un aparatoso accidente en una de las calles de Monterrey, que lo mandó al Hospital para su valoración y más tarde se anunció que esta fuera de peligro.

Esta mañana, Ricardo “El Tuca” Ferreti sufrió un aparatoso accidente sobre la carretera a Laredo.https://t.co/qWXbIWERmm — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 21, 2019

Tras lo sucedido y de acuerdo a las declaraciones de Roberto Arrambide (conductor que el que se vio involucrado Ricardo en el choque) el técnico de los Tigres lo insultó tras el choque.

“Vino y me empezó a insultar, lo de siempre, lo que hace, está bien que tenga un carro deportivo, no sé qué carro sea, pero lo que no entiendo es que si ves un carro adelante no tiene su distancia, yo de repente sentí el golpe, luego otro golpe, yo iba a pegar en el muro pero me alcancé a alinear”, comentó el conductor para Telediario.