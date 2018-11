El “Tuca” no dio los resultados esperados en la selección

No, el “Tuca” no dio los resultados que esperaron casi todos, Ferretti recibió a nuevos jugadores, rejuveneció al plantel y no les rogó a las vacas sagradas; eso fue bien visto, sin embargo, los números le dieron la espalda al técnico.



La mayoría de los futbolistas se sintieron cobijados por el viejo lobo de mar, pero las caídas y algunas polémicas, opacaron su interinato en la Selección.

Al no tener prisa por elegir al sucesor de Juan Carlos Osorio, los federativos mexicanos le pidieron a Ricardo hacerse cargo del Tricolor. La experiencia del “Tuca” y su anterior pasado exitoso con el Tricolor, fueron sus cartas de presentación, suficientes para tener la aprobación de todo el gremio futbolístico nacional.

El interinato de Ricardo fue bien visto, pero seis después, el pesimismo llegó.

CON EL PIE IZQUIERDO

El primer reto del “Tuca” después del Mundial, fue medirse a Uruguay y Estados Unidos en territorio norteamericano. Luis Suárez, sin tentarse el corazón, bajó de la nube a los mexicanos. La Celeste goleó 4-1 al Tricolor con una soberbia actuación del atacante del Barcelona. El tanto de Raúl Jiménez sólo hizo que fuera más decoroso el bochornoso marcador.

México pudo sanar algunas heridas frente a su némesis, pero sucedió todo lo contrario. Su similar de Estados Unidos le pasó por encima a los verdes 1-0 con tanto de Tyler Adams. La burla del estadounidense Matt Miazga a Diego Laínez hizo más doloroso el revés.

LEVE SONRISA

Luego de los penosos resultados en Estados Unidos, el cuadro azteca volvió a México. Ferretti llevó al Tricolor al “Volcán” y en un intenso juego superó 3-2 a Costa Rica. Raúl Jiménez, Víctor Guzmán y Henry Martín fueron los autores de los goles. Ese fue el único triunfo del “Bigotón”.

El siguiente juego fue en La Corregidora; Chile pisó suelo queretano y con Alexis Sánchez y Arturo Vidal como sus figuras, superaron a México 1-0. Nicolás Castillo anotó el único tanto del juego e hizo más fuerte la caída.