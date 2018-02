¿Eliminar el descenso? Aún no hay nada definido: Bonilla

Luego de todas las reacciones de desaprobación generadas a raíz de la posibilidad de que desaparezca el ascenso y descenso en el futbol mexicano, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, sostuvo una reunión con los presidentes de los clubes del Ascenso MX, en la que a decir suyo, trató de dejarles claro que esto no es un proyecto en marcha, solamente una idea que surgió en una reunión del comité de desarrollo deportivo y que se dio a conocer por un documento filtrado, mismo que todavía estaba inconcluso.









“Ante la incertidumbre generada por un documento de trabajo, lo plasmado en dicho papel es tan sólo una idea entre muchas que se encuentran en discusión y cuyo fin último es buscar las mejoras posibles para el desarrollo y crecimiento de nuestro futbol en beneficio de nuestra afición. En la reunión expliqué los principios que rigen este tipo de documentos y señalé que a esta idea todavía le falta mucha información y el análisis de la misma para poder ser considerada una propuesta formal”, expuso en una conferencia de prensa posterior a la junta.





Cabe mencionar que dentro de un par de semanas, el directivo se volverá a reunir con sus similares de la división de plata para presentarles los avances que esta idea pueda tener, así como la información recabada al respecto.





“Acordamos que para el primero de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance en la recopilación de la información y desarrollo de una posible propuesta, en caso de existir y ser viable. Mientras tanto, les agradecí no bazar su análisis en rumores o documentos incompletos”, explicó.









Ante los cuestionamientos, Bonilla dejó claro que el principio de todo esto no es ponerle fin al ascenso y descenso, por el contrario, desean volver más solidos a los clubes de divisiones inferiores y esto deje buenos frutos al balompié nacional.





“No se busca cerrar el ascenso ni crear un nuevo formato; queremos darle solidez a los clubes de Ascenso MX, que tengan estructuras solidad, que los clubes sean instituciones en todo el sentido de la palabra de tal forma que crezcan en beneficio del futbol mexicano. No es nada más la idea de cerrar por cerrar, es ver que podemos poner en la mesa que nos permita llegar a una mejora al futbol mexicano” .





Finalmente, Enrique fue contundente al señalar que los duelos de los clubes no serían los encargados de tomar una decisión final en este caso, ya que entraría en vigor la Asamblea de la Federación Mexicana de Futbol para determinar lo más viable.





“La asamblea de dueños no toma la decisión final en este caso. Las propuestas se presentan cuando están solidas y estudiadas, Cuando es un primer documento de trabajo, no se lleva a otro escenario porque no tiene la información completa y se tiene que ver si es posible o no. De ser así, se analizan las variables para poder tener un proyecto serio que presentar a las asambleas. “Solamente la asamblea de la federación mexicana de futbol puede decidir cancelar o reactivar el ascenso o descenso”, concluyó.