Ellos son los nominados para el 11 ideal de la FIFA 2018

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer su lista de nominados para integrar el 11 ideal de 2018, en la que figuran cinco porteros, 20 defensas, 15 mediocampistas y 15 delanteros.

La votación se llevará a cabo por casi 25 mil futbolistas profesionales de 65 países diferentes, en los que cada uno deberá elegir un portero, cuatro defensores, tres centrocampistas y tres atacantes, de acuerdo con un comunicado de la FIFA difundido en su portal en internet.

Futbol Uno más, Orbelín Pineda es baja del Tricolor por lesión

El Real Madrid fue el club que contó con más nominados, 11, y España fue la selección que más futbolistas tiene en la lista, con nueve; mientras que 14 de los 55 jugadores son de origen latinoamericano.

Los porteros nominados son: el italiano Gianluigi Buffon, el belga Thibaut Courtois, el español David de Gea, el costarricense Keylor Navas y el alemán Marc-André ter Stegen.

En el grupo de defensas laterales aparecen: los españoles Dani Carvajal y Jordi Alba, los brasileños Dani Alves y Marcelo, el alemán Joshua Kimmich, el francés Benjamin Pavard, el croata Sime Vrsaljko y los ingleses Kieran Trippier y Kyle Walker.

Los zagueros centrales propuestos son: los españoles Sergio Ramos y Gerard Piqué, el italiano Giorgio Chiellini, el charrúa Diego Godín, el alemán Mats Hummels, el croata Dejan Lovren, el brasileño Thiago Silva, el colombiano Yerry Mina, el holandés Virgil van Dijk y los franceses Raphael Varane y Samuel Umtiti.

...But, there were also 11 new names on the list:



🇳🇱Virgil van Dijk

🇩🇪Joshua Kimmich

🇭🇷Dejan Lovren

🇸🇳Sadio Mane

🇨🇴Yerry Mina

🇫🇷Benjamin Pavard

🇪🇬Mohammed Salah

🇩🇪Marc-Andre ter Stegen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Kieran Trippier

🇭🇷Sime Vrsaljko

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Kyle Walker pic.twitter.com/okQqdE2e33 — FIFA.com (@FIFAcom) 10 de septiembre de 2018

En la lista de mediocampistas aparecen: los españoles Andrés Iniesta, Sergio Busquets, David Silva e Isco; los belgas Kevin De Bruyne y Eden Hazard; los brasileños Philippe Coutinho y Casemiro; los franceses N’Golo Kanté y Paul Pogba; el chileno Arturo Vidal; el alemán Toni Kroos; el serbio Nemanja Matic, y los croatas Ivan Rakitic y Luka Modric.

Los delanteros nominados son: el portugués Cristiano Ronaldo, los argentinos Lionel Messi y Paulo Dybala; los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Karim Benzema; el inglés Harry Kane; el egipcio Mohamed Salah; el belga Romelu Lukaku; el croata Mario Mandzukic; el brasileño Neymar Jr.; los uruguayos Edinson Cavani y Luis Suárez; el polaco Robert Lewandowski, y el senegalés Sadio Mané.

1⃣🇪🇸 - 25

2⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - 18

3⃣🇫🇷/🇩🇪 - 6@LaLigaEN leads the way when it comes to the league with the most players in the running for the FIFA/FIFPro World 11, too #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/q4MOI46pRk — FIFA.com (@FIFAcom) 10 de septiembre de 2018

El 11 ideal FIFPro será anunciado en la ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA, que se llevará a cabo el lunes 24 de septiembre en el salón principal del Royal Festival, en Londres.







Futbol Memo Ochoa, Chucky Lozano y Erick Gutiérrez dejan concentración del Tricolor

Futbol México cae 4-1 ante Uruguay en el regreso del Tuca