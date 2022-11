En Debate | Comunidad LGBT+ en Qatar

Gianni Infantino

Presidente de la FIFA

"Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante. Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos tres mil años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos tres mil antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía".

Khalid Salman

Embajador del Mundial 2022

“La homosexualidad es un daño en la mente. Quienes vengan al país tendrán que acatar nuestras leyes”.

Doble Vía #Soy | ¿El Mundial más homofóbico de la historia?

Mark Bullingham

Presidente de la federación inglesa de futbol

“Habría una sanción si usáramos un brazalete con los colores de la comunidad gay, que pagaríamos y estaríamos contentos con eso. Creemos que es importante demostrar nuestro apoyo a la inclusión. Si la sanción deportiva es real, entonces tenemos que pensar, dar un paso atrás y ver si hay otro modo de demostrar nuestros valores”.

Antony Blinken

Secretario de Estado de Estados Unidos

“Es extremadamente preocupante la prohibición por parte de la FIFA de un brazalete que promueve los derechos de las personas LGBT+ durante los partidos del Mundial de Qatar”.

Código Penal Quatarí

“Artículo 296: se prevén penas de uno a tres años para aquellos que instiguen o induzcan a otro hombre a cometer un acto de sodomía o inmoralidad. Artículo 288: se castigará con una pena de hasta 10 años de prisión a quien mantenga relaciones sexuales consentidas con una persona mayor de 16 años fuera del matrimonio, un cargo que podría aplicarse a las relaciones homosexuales consentidas entre mujeres, hombres o parejas heterosexuales. En el caso en el que los condenados sean musulmanes, además de ser encarcelados, pueden ser sentenciados a la flagelación (si se trata de solteros) o a la pena de muerte (en el caso de estar casados)”.

Federación Holandesa de Futbol

“Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable. Defendemos el mensaje ‘OneLove’ y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los partidos. No queremos que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan. Nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto. Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte que conecta a millones de personas. Junto con los demás países involucrados, analizaremos de manera crítica nuestra relación con la FIFA en el próximo período”.

Nas Mohammed

Médico gay residente en Qatar

“Vivimos en la clandestinidad; las autoridades de mi país consideran que una persona como yo no existe, que en Qatar no hay personas gays, pero eso es porque es imposible ser visible, es tu condena a muerte”.

Marcelo Ebrard

Canciller mexicano

“Tenemos que ser recíprocos con la gente qatarí, que nos ha abierto las puertas de su país, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir sus normas".