En Debate | Echan a Diego Cocca del Tri

Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF

“La decisión (de cesar a Cocca) no sólo corresponde a aspectos deportivos, como la derrota ante EU en semifinales (3-0), sino también a deficiencias en la planeación, logística y una notable falta de liderazgo. Contra EU se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de la Copa. A 35 meses y medio de la Copa del Mundo es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente”.

Diego Cocca, ex entrenador nacional de futbol

"Hoy a la mañana vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección, ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la selección. Lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia".

Santiago Fourcade, analista de Fox Sport

“Yo no echaría a Cocca. Yo mandaría un mensaje desde arriba si fuera Rodríguez, uno que esparza tranquilidad. Me parece que necesitamos tranquilidad y ver qué vamos a hacer y a partir de ahí tomemos decisiones. Tú vas a cambiar a Cocca y es un caos en todos los niveles y no te va a cambiar nada”.

Alexis Vega, jugador de Chivas

“Sí, me enteré ahorita en el hotel. Ni hablar, ni modo”

David Faitelson, periodista deportivo

“Diego Cocca no es el culpable de lo que sucedió en la Nations Cup de la Concacaf. Eso debe quedar claro. Los que son responsables son aquellos vívales que se adelantaron en su nombramiento para mostrar su poder… Hoy, se corrige algo que nació mal… Debe quedar en claro que, con la salida de Diego Cocca, no se resuelven todos los problemas del futbol mexicano… Él, de alguna forma, ha sido una víctima del proceder de quienes dirigen el futbol del país…”

Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas

“¿Problema resuelto entonces?” (ante el anunció que hizo el Tri sobre el despedido de Cocca)

Azteca Deportes

“El ambiente interno en el 'Tri' ya no era el mejor, lo cual llevó a lo jugadores a reclamar primero a Cocca y finalmente ante los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, los cuales finalmente tomaron la decisión de destituir al estratega sudamericano. Una de las mayores quejas de los seleccionados mexicanos habrían sido las largas sesiones de entrenamiento implementadas por Cocca, las cuales empeoraron ante la gran distancia entre la sede de la Selección Mexicana y su cancha de entrenamiento de Las Vegas, además de que varios elementos llegaron agotados o arrastrando lesiones por el cierre de temporada en las diversas ligas.”