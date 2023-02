En Debate | ¿Futbolistas gay?

Jakub Jankto, futbolista en activo

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. PERO con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme".

Toni Kroos, ex futbolista

"Mi sentido común, por supuesto, me dice que todos deberían ser libres de vivirla [su sexualidad] en el siglo XXI, pero no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. A veces se lanzan insultos en el campo, y dadas las emociones de los fanáticos en el estadio, no se puede garantizar que eso no devalúe el ánimo del jugador. No creo que hoy sea una ventaja".

Thomas Beattie, segundo futbolista en declararse gay

"No pensé en salir del armario mientras jugaba, porque todavía estaba luchando para aceptar el hecho de que era gay. Usé el fútbol como escudo para protegerme de tener que aceptarlo, pero sé que estaba frenando mi desarrollo como persona y como jugador. Pero no me arrepiento, simplemente no estaba listo para aceptarme por completo".

Oliver Kahn, ex portero mundialista

“No aconsejo a los futbolistas gays salir del armario”.

Gary Lineker, ex mundialista inglés

“Sé que hay algunos futbolistas que se plantearon salir del armario y que han estado muy cerca. Conozco a un par de ellos, pero obviamente no me corresponde a mí decir quiénes son. Sería genial si alguno de ellos decidiera salir del armario durante el Mundial en Qatar”.

Igor Benevenuto, árbitro gay

"Te sorprendería saber quién es homosexual en esta industria. Entre el 30 y el 40% de ellos son homosexuales o bisexuales, o han hecho algo en algún momento con otro hombre".

Antonio Cassano, futbolista italiano

"Si digo lo que pienso se monta un follón. ¿Si hay maricones en el vestuario? Es un problema de ellos y no me afecta. Pero yo espero que no... Lo dejo así, si no, ya sabes, vienen los ataques de todas partes".

Miguel Ángel Lara, presidente del Instituto de Altos Estudios sobre Deporte, Cultura y Sociedad

“Probablemente si un jugador se declara gay en Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro o la ciudad de México tendría mejor aceptación porque están acotadas a la globalidad. Pero en otro tipo de ciudades con menor acceso a la globalidad hay más resistencia. ¿Te imaginas que un jugador diga que es gay en León o Guadalajara?, es imposible”.