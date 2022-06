En Debate | ¿Hará algo bueno la Selección Mexicana en Qatar?

ESPN Futbol Index

“La Selección Mexicana, que tiene una racha de siete mundiales consecutivos alcanzando los octavos de final, tiene un 58 por ciento de probabilidad de avanzar a la siguiente ronda”.

Modelo ELO

Estadístico utilizado por casas de apuestas

“Las posibilidades para México de llegar a los cuartos de final es de apenas un 15.34%, y es el lugar 15 en cuanto a los candidatos para ganar la Copa del Mundo”.





Lionel Messi

Futbolista argentino

“Si bien Argentina ha tenido la suerte de ganar, México siempre pasa de grupo en mundiales. Ahí está México que es una Selección que siempre nos costó, que juega muy bien. Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, juega muy bien. Tiene la idea clarísima, con un entrenador que conoce lo que es Argentina, y nos conocen muy bien a nosotros”.





Gerardo Tata Martino

Entrenador de la Selección Mexicana de Futbol

“No competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen".

Federico Valverde

Futbolista del Real Madrid

“Siempre suelen ir a los mundiales, luchan por cosas importantes. Son muy fuertes y México siempre juega bien al balón, tienen jugadores buenos y están sacando buenos juveniles y creo que es un rival a vencer.”





Roberto Gómez Junco

Periodista deportivo

“Una Selección Mexicana que no anota porque ni siquiera llega, y a la que le anotan sin llegarle mucho”.





Pavel Pardo

Exjugador de la Selección Mexicana de Futbol

“Lo importante es llegar bien al primer juego del Mundial de Qatar 2022. La crítica que se le hace al equipo mexicano de cara a Qatar 2022, debe de ser más analítica, no tan pasional. Juegan bien”.





Fernando Schwartz

Periodista deportivo

“El desierto de Phoenix deja una tormenta de arena en el costal del Tricolor. Sí, un amistoso; sí, preparación, pero el equipo está hundido en la mediocridad, que no es culpa de la línea de cinco, sino de la falta de claridad en funciones de conjunto, cuando sabemos que esa es la fortaleza, al no tener a un indiscutido que cargue con el equipo. No hay generación de juego, poca llegada: dos y se fallan; marca por zona que quita responsabilidades, sembrando grandes dudas, aunque este capítulo lo he visto en el camino”.

Guillermo Ochoa

Portero de la Selección Mexicana de Futbol

“Las críticas y las dudas que hay en torno al equipo mexicano es de puertas hacia afuera, pero no hay que perder el enfoque, lo que vamos a vivir. Cuando llegue el momento las cosas pueden cambiar y eso lo verá la gente. Cuando llegue la hora de la verdad, contagiarlos y sumarlos a lo que hacemos. Ganar o no los otros partidos amistosos, no significa que vas a ganar en el Mundial. En el interior se sabe el rumbo y la planificación, el por qué de los juegos y con autocrítica somos los primeros en querer mejorar".





Eduardo Brizio

Exárbitro

“¿A qué vamos a Qatar? Se terminó el romance de Gerardo Martino, timonel nacional, con la afición y con la prensa especializada; digo, si es que algún día existió. No solamente por los malos resultados sino, por el pobre funcionamiento que muestra el equipo, se agotó la paciencia del respetable. Y es que, echando a volar la sinceridad, la Selección no juega a nada, los añejos problemas no han sido remediados y en muchos casos se han agudizado.”