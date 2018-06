Enrique Bonilla reafirma: Liga MX será de 20 equipos

El objetivo que tienen los dirigentes de la Liga MX de llegar a 20 equipos se cumplirá sin importar el tiempo que esto tome.

Durante la inauguración del centro femenil de las Tuzas de Pachuca, el presidente de la Liga Bancomer, Enrique Bonilla, reafirmó esta intención.

“Seguimos buscando llegar a 20 clubes. ¿Cuánto puede llevar eso? No lo sé, pero él objetivo es tener ese número y tener equipos serios”, dijo Bonilla.

“En el análisis se decidió que el número ideal para participar en la Liga MX son 20 y el mecanismo que convenía para eso, en lugar de hacerlo de un solo golpe era establecer reglas para que clubes de ascenso mejoraran su estructura financiera, jurídica y administrativa”, agregó.

El directivo señaló que con estos requisitos se busca conseguir la garantía de que no existirán falta de pagos ni que no se cumplan las obligaciones que tienen los equipos.

Además, Bonilla aclaró que son transparentes en la certificación de equipos que tienen derecho a participar en un futuro en la Primera División.

“Los equipos que quieran decir que solo porque no tienen butacas no estarán certificados están faltando a la verdad. Los clubes que no hayan entregado la documentación y no hayan recibido la aprobación tendrán que trabajar y hacer mejor las cosas para estar certificados y ascender a la Liga MX”, comentó.

Sobre la decisión de mantener la regla de tener a nueve jugadores no formados en México y no reducirlo a ocho, el mandamás del balompié mexicano expuso que dicha cantidad da un equilibrio en la competencia.

“En el análisis se marcó que es en beneficio del futbol mexicano, del espectáculo que merecemos dar y tenemos que darle a nuestros aficionados es el 9/9”, mencionó. “Se cambió el registro abierto de jugadores no formados a 12. Ya estará en los formados y no formados ganarse un lugar en el 11 titular. El que esté en el terreno será quien se lo haya ganado”, expuso.

Abiertos a la Libertadores

Enrique Bonilla no descartó un posible regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores y aseguró que siguen abiertos a cualquier invitación de la Conmebol para participar en dicho torneo, siempre y cuando los calendarios se acomoden.

“Como lo he dicho en muchas ocasiones el futbol mexicano, los clubes de la Liga MX estamos abiertos desde el primer día desde el día que cambiaron el formato en Conmebol, estamos abiertos si estamos invitados y siempre y cuando el formato de la Libertadores no afecte el candelario de la Liga MX”, concluyó.