Enrique López Zarza es el nuevo técnico de Veracruz

Veracruz.- Hay nuevo capitán en el Puerto jarocho.

Tras la renuncia de Enrique Meza como estratega de Veracruz, Enrique López Zarza entra al quite y se hará cargo del equipo desde ahora.

Raúl Arias, director deportivo que recién llegó al club, fue el encargado de hacer la presentación oficial.

“Sí hay opciones, sí hubo posibilidades, pero a muchos sí les tembló la mano. Nosotros no queremos experimentar ni probar con gente de otro país, decidimos que sea este cuerpo técnico porque queremos que el equipo se salve”, afirmó Arias.

López Zarza, quien dejó el cargo de estratega en el Deportivo Tepatitlán de la Segunda División de México (Liga Premier), regresa de esta forma a la máxima categoría del futbol mexicano, luego de 13 años de no estar en Primera nacional.

“Cuando yo empecé en esta profesión era una situación que no tenía experiencia, no tenía tablas en el medio, empezaba una ilusión de querer convertirme en técnico y ahorita, desde el año 93, que empecé esta profesión, ya es muy tiempo. El sueño sigue de entregarme al máximo en el proyecto, de disfrutar al máximo y dentro de las experiencias vividas obviamente que ese sueño se mantiene. Trabajando con honestidad, con alegría y con el convencimiento de la capacidad las cosas pueden funcionar para bien”, dijo el DT.

La experiencia del estratega también se dio en Primera División con Necaxa, desde el Apertura 2005 hasta el Apertura 2006; y fue auxiliar de José Luis Trejo cuando dirigía a Pumas, en el Apertura 2014. Además, dirigió a Pumas Morelos y Celaya FC en la Liga de Ascenso, y Ballenas Galeana y Deportivo Tepatitlán de la Segunda.

El estratega llega acompañado por Américo Escatolar, como auxiliar; Juan Pablo Rodríguez, como preparador físico; José Luis González China y Tonatiuh Cuevas.

El nuevo estratega del Tiburón encuentra al equipo en el último lugar de la tabla general, así como en la porcentual, además de un récord de 34 juegos sin poder ganar.

CONFIRMA BAJA DE LEITON POR INDISCIPLINA

Durante la presentación del nuevo técnico, Raúl Arias aclaró la situación de la baja de Leiton Jiménez del equipo y confirmó que se trató por no reportarse durante un par de días en su rehabilitación. El director deportivo informó que quieren jugadores comprometidos y si no lo están, no tiene cabida en el club.

“Él no se reportó a su rehabilitación dos días, todo el fin de semana, y lamentablemente para él y para el equipo, el no tener esa conciencia de lo que está en juego, de reportarse, da la impresión de que no se dimensiona lo que representa el futbol en esta Ciudad”, cerró.