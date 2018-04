Enrique Meza advierte de la peligrosidad de Oribe Peralta

En bosquejo se quedó aquello que podría ser una gran temporada para La Franja.



Después de un inicio ganador, que prometía terminar con el ayuno de liguillas para los de la Angelópolis, el equipo de Enrique Meza cayó en una terrible racha de cinco derrotas, misma que hoy lo tiene agonizante en el Clausura 2018.

A Puebla prácticamente no le queda más que apostar por un buen cierre de torneo así que con un triunfo a costa de América, si bien no salvaría la temporada, sí dejaría las bases para buscar mejores resultados en el próximo certamen.

La Franja quiere ganar el último partido en casa de la temporada pero para concretar el objetivo necesario será detener a una Águilas que lucen incisivas gracias al liderazgo de Oribe Peralta.

Sobre la visita de los capitalinos, esto comentó Enrique Meza: “Es un rival muy complicado porque está lleno de muy buenos jugadores y es un rival agresivo en el buen sentido de la palabra y tiene un juego aéreo importante con uno de los mejores jugadores que hay en México como Oribe Peralta”.

Las cinco derrotas en fila dejaron a los camoteros en piernas tambaleantes, sin embargo, el “Ojitos” espera que su equipo recobre la firmeza y le dé una lección a quien llegará a Pueblacomo el favorito para quedarse con las tres unidades.

“Son muchas derrotas y eso habla de que en este último periodo no hicimos las cosas bien.

Las goleadas siempre producen confusión. Creo que no se les ha olvidado jugar bien aunque dejamos de lado la participación colectiva donde ellos saben que deben cuidar la pelota.

Nadie nos podía quitar el deseo de una calificación pero me contrataron para que el equipo salvara la categoría entonces no estoy conforme con lo que sucedió por la cantidad de partidos perdidos pero si ahora no tuviera más remedio esta situación tendríamos que esperar fortalecer el grupo mentalmente para intentar hacer de la que viene una mejor temporada”, señaló Meza.