Entre amenazas y retos, Atlas y Chivas incendian el el clásico tapatío

Zapopan.-Si Juan Pablo Vigón prendió el clásico tapatío, Ángel Zaldívar se encargó de detonarlo. El volante rojinegro habló de aplastar al chiverío, sin embargo el “Chelo” fue valiente y los retó a intentarlo, que el Rebaño juegue con jóvenes no los pone como víctimas: “No creo que en Atlas estén tan confiados, saben de nuestra capacidad. Dicen que nos quieren aplastar, a ver si pueden”, retó.



Zaldívar optó por hablar en el campo: “Se pueden decir muchas cosas, pero se tienen que demostrar en la cancha. Nosotros tenemos un gran equipo pese a los jóvenes que jueguen, sabemos que podemos hacerlefrente a cualquiera”, adelantó.

El “Chelo” goza los juegos frente a los Zorros, los tonos rojos y negros no son para él: “A mí en lo personal me gustan ese tipo de partidos, los he vivido muy intensamente desde fuerzas básicas, me ha tocado jugar en finales y marcarles”, indicó.

Ángel, tal vez sin querer, le puso picante a sus comentarios: “Atlas a lo mejor salva su temporada ganándonos, pero nosotros no”, dijo

Tener medio boleto al Mundial de Clubes creó un ambiente sano entre los rojiblancos, en Verde Valle todo es positivo: “Venimos muy bien, con la motivación muy grande por los resultados que hemos conseguido en Concacaf, sí hemos quedado a deber en la liga, pero esto es un Clásico y queremos ganarlo. No salvas la liga con un partido, la Liguilla ya se nos fue, pero tenemos que ganar”.