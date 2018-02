¿Envejecer? Ronaldo conoce el elixir de la eterna juventud en Champions

Cristiano Ronaldo es inmortal: cuando algunos dicen que está empezando a envejecer, el incombustible treintañero se reencontró con sus piernas de veinteañero el miércoles en la Liga de Campeones, firmando un doblete crucial para la victoria del Real Madrid sobre el PSG (3-1).

Hasta ahora, su temporada en España había sido la crónica de un declive. Y entonces, el quíntuple Balón de Oro, monstruo de fuerza física y de fuerza de voluntad, anotó sus goles décimo y undécimo de esta temporada en Champions para convertirse en el primer futbolista en superar la cota de los 100 tantos en la máxima competición europea con un mismo club (101 con el Real y 116 en total). Proclamando una vez más su idilio con el torneo.

"Cuando marco y el equipo gana, siempre es un momento especial", saboreó Ronaldo, elegido hombre del partido. "Esta noche, la fortuna me ha sonreído, he marcado dos goles y he ayudado al equipo a ganar".

A los 33 años, su entrenador actual, Zinedine Zidane, vivía la última temporada de su sobresaliente carrera. A la misma edad, el delantero portugués ambiciona jugar aún seis, siete u ocho temporadas más, hasta que sus piernas no puedan más o su hambre de títulos y goles esté ya saciada.

Vamos equipo Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Ene 21, 2018 at 11:05 PST

"Sobre Ronaldo, es complicado decir siempre lo mismo", reflexionaba Zidane en la rueda de prensa. "Ha demostrado una vez más que en las grandes citas siempre hay que contar con él. Y ha marcado dos goles más".

¡Qué cambió respecto al Cristiano irritable e incómodo del pasado otoño!

CR7 vivió sin duda en el segundo semestre de 2017 su periodo menos exitoso desde su llegada al Real Madrid: bajo rendimiento deportivo, investigado por presunto fraude fiscal y leve empujón a un árbitro que le costó cinco partidos de suspensión.

Enseñó los colmillos



Eso no le impidió conquistar en diciembre su quinto Balón de Oro y empatar así con Lionel Messi, ni marcar el tanto decisivo en la final del Mundial de Clubes. Pero la moral, tan importante para un campeón de su calado, parecía tocada.

Quizá fue consecuencia de las palabras de su presidente, Florentino Pérez, que lanzó guiños explícitos a la estrella del PSG, el brasileño Neymar. Quizá se debió también al astronómico aumento del contrato de Messi en el FC Barcelona (a 40 millones de euros anuales, según la prensa española), mientras Ronaldo seguía "solamente" en 21 millones, lejos de su autoproclamado estatus de mejor jugador del mundo.

9️⃣9️⃣! Highest-rated player in the @easportsfifa Team of the Year! Thanks for picking me 🙌 #FIFA18 #FUT #TOTY Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Ene 19, 2018 at 8:03 PST

Si el mes de enero se le ha hecho tan largo al Real Madrid, muy lejos del liderato liguero y eliminado de la Copa del Rey, también fue porque Ronaldo no estaba en su mejor momento.

Pero, como recordó Zidane, los campeones como el portugués siempre responden "presente" en las grandes ocasiones.

El miércoles, CR7 enseñó los colmillos. Se le vio correr, hablar, bajar a defender... ¡y hasta despejar limpiamente un balón en su propia área, haciendo las veces de lateral izquierdo!

Hipermotivado

Se le puede reprochar que desperdició varias ocasiones a lo largo del encuentro, como el disparo demasiado cruzado, el lanzamiento de falta por encima del larguero y, sobre todo, el mano a mano con el portero Areola, que paró el balón con la cara.

Todo eso podría afectar a cualquiera, pero Cristiano Ronaldo, incluso tras mandar a las nubes un disparo en una posición ideal, no delegó en nadie el lanzamiento del penal provocado por la falta de Giovani Lo Celso a Toni Kroos.

🏆 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Dic 18, 2017 at 9:39 PST

Su potente lanzamiento superó a Areola, pese a que el arquero se tiró bien, y el gol del empate en el último minuto del primer tiempo reactivó al Madrid, amenazado hasta entonces con sucumbir de nuevo a todas las dudas de su mal momento de juego.

En la segunda parte, un hipermotivado CR7 luchó para dar al Real Madrid la ventaja que corresponde a los campeones de las dos últimas Champions.

Y al final de la noche, cuando las arremetidas madridistas acabaron por horadar la defensa del PSG, ¿quién dirían que estaba en el área chica para empujar a la red, con la rodilla, un centro? En efecto: Cristiano Ronaldo, el eterno Cristiano Ronaldo.