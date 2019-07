¡Es oficial! Edson Álvarez se va al Ajax

Luego de semanas de intensas negociaciones por fin es oficial, el mexicano Edson Álvarez jugará la siguiente temporada con el Ajax de Holanda, escuadra que milita en la Eredivisie.

El canterano del América se marcha de forma definitiva al gigante de Europa, luego de despuntar su carrera con las Águilas y la Selección Nacional de México, donde se ha vuelto un pilar en el esquema de Gerardo Martino.

Gracias @EdsonAlvarez19 por tu esfuerzo y dedicación, defendiste nuestros colores desde la cuna hasta que levantaste la 13.

Ahora toca desplegar tus alas en el @AFCAjax.

Veel succes, Edson!#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/ws7EjEQ4kV — Club América (@ClubAmerica) July 19, 2019

A los 21 años, el “Machín” puede presumir los campeonatos de Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones, todo bajo el mando de Miguel Herrera.

Álvarez fue el héroe de la final liguera ante Cruz Azul, al apuntarse un doblete en la vuelta.

“Agradecemos a Edson su profesionalismo y entrega que demostró todos estos años con la camiseta azulcrema; le deseamos todo el éxito del mundo en un gran equipo como lo es el Ajax de Ámsterdam. Sabemos que pondrá muy en alto el nombre de México y el Club América”, dice el comunicado con el que el elenco azulcrema despidió al oriundo de Tlalnepantla.

Someone new is on his way...🇲🇽#VamosEdson — AFC Ajax (@AFCAjax) July 19, 2019

Álvarez Velázquez llegará con la misión de ganarse un lugar en el esquema de Erik Ten Hag, un equipo vigente campeón de la Liga de Holanda, además de deslumbrar al mundo en la pasada edición de la UEFA Champions League.