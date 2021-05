¡Es oficial! El "Kun" llega al Barça

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero ha fichado por el Barcelona para las dos próximas temporadas en un movimiento que puede ayudar a mantener en el club a Lionel Messi, todavía pendiente de renovar.

Agüero "firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2022/23 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (122 millones de dólares)", informó el club blaugrana este lunes en un comunicado.

El anuncio del Barcelona viene a confirmar los rumores que apuntaban al equipo azulgrana como probable destino del argentino después que el 29 de marzo anunciara que abandonaría el City, donde ha marcado una época.

En una década en el club inglés, Agüero, de 32 años, ha marcado 260 goles en 390 partidos, siendo el máximo anotador de la historia de los Citizens.

Amplio palmarés

Agüero ha ganado en esos 10 años cuatro ediciones de la Premier League, una FA Cup (Copa de Inglaterra), cinco Copas de la Liga inglesa y tres Community Shield (Supercopa de Inglaterra), pero se fue con la espinita de no haber logrado una Champions, que tal vez pueda alcanzar con su nuevo equipo.

Sus últimos minutos con el City son los que jugó el pasado sábado cuando entró por Sterling (77) en la final del máximo torneo europeo de clubes, que ganó el Chelsea 1-0.

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 30, 2021

"Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón", se despidió el domingo Agüero en sus redes sociales sobre una foto suya llevando al hombre su camiseta del City.

El delantero argentino regresa ahora a la Liga española, donde ya jugó entre 2006 y 2011 en las filas del Atlético de Madrid, al que llegó procedente de Independiente.

Agüero también sabe lo que es ganar en España, donde se proclamó campeón de la Europa League y de la Supercopa de Europa en 2010 con el equipo rojiblanco, en el que marcó 100 goles en 230 encuentros.

El fichaje del "Kun" puede constituir una nueva baza para el Barça en su afán de retener al capitán blaugrana, Lionel Messi, que finaliza contrato el 30 de junio y todavía no ha renovado.

"Quizás revelo un secreto, quizás esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona. Va a jugar junto al mejor, Leo Messi. Estoy seguro de que va a disfrutar y a hacer más fuerte a mi Barça", adelantaba el 24 de mayo el técnico del City, Pep Guardiola, a la BBC.

Algunos en España interpretaron esa frase como que Messi va a seguir en el club español, tras su amago de salida en agosto pasado.

Hacer un equipo competitivo

"El nuevo contrato con Messi va bien, pero no está hecho aún y hay que seguir para que se haga", afirmó el viernes pasado el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

El mandatario añadió que la permanencia del argentino "no es un tema de dinero, es un tema de hacer un equipo con posibilidades de ganarlo todo".

Foto: AFP

"Quiere que el Barça piense en grande. Quiere experiencia contrastada, éxito contrastado, otra motivación, otra exigencia. Y conmigo de presidente y esta junta directiva, la tiene. La percepción de Leo es esta y por eso nos está ayudando", afirmó.

La llegada del "Kun", buen amigo del capitán blaugrana, puede acabar por mantener a Messi en la nave barcelonista.

🤝 #KunCuler 💙❤ pic.twitter.com/3S0FQwDNY2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2021 👋 Camp Nou

💙❤ #KunCuler pic.twitter.com/pijWCtwnbk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2021

Agüero firmó su nuevo contrato con el club hoy por la tarde (hora local) antes de llevar a cabo una sesión fotográfica sobre el césped del Camp Nou y atender a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

Tras su incorporación al Barcelona, el delantero argentino volará a Argentina para unirse a su selección, que se dispone a disputar la Copa América.