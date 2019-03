Esta es la razón por la que el Tata Martino está enojado con el Tecatito

El “Tata” está molesto, Gerardo se enteró desde antes de las molestias físicas del “Tecatito” Corona, sin embargo, él le pidió que asistiera a la concentración del Tricolor a pesar de que no lo iba a poder utilizar. El ofensivo del Porto estuvo de acuerdo, pero en el último instante prefirió quedarse en Portugal. Esa acción irritó a Martino y ya prevé un posible castigo para el canterano de Rayados.

“Tomé contacto telefónico con Jesús (Manuel Corona) hace unos 18 días antes de hacer la convocatoria, él me manifestó que estaba bien e hicimos la lista”, contó el técnico del Tricolor a TDN.

Gerardo siguió su relato: “El sábado Jesús habló con uno de los médicos, le manifestó un problema de tobillo, que estaba jugando infiltrado”, reveló.

Martino se enteró del problema, pero él le recomendó unirse a sus otros compañeros: “El domingo por la mañana le hice ver la necesidad de que aunque no tenga posibilidades de entrenar y de jugar, que estuviera con nosotros participando de esta concentración, conociéndonos, que vea la forma de trabajar y que si era necesario que empezara su rehabilitación del tobillo sin ningún compromiso de jugar”, relató.

El “Tecatito” aceptó la propuesta, pero luego cambió de opinión, eso sí, siempre estuvo en contacto con Martino: “En el primer acercamiento que tuve con él, Jesús estuvo de acuerdo y horas después, ya cuando estábamos en el aeropuerto, me llamó para decirme que había hablado, no sé si con su familia, con su representante o con el club y me dijo que había optado por hacer la recuperación allá, que no se sentía bien para viajar”,contó.

El “Tata” no pudo hacer más y aceptó la decisión del ofensivo del Porto: “Le dije que no estaba de acuerdo con su decisión, pero que la respetaba, también le mencioné que esto va a tener una repercusión en el futuro”, finalizó.