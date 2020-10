Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas a aficionados, adelanta Barbosa

El gobernador de Puebla, Migue Barbosa Huerta, adelantó que el Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas a los aficionados el próximo 23 de octubre para el duelo entre La Franja y León.

El mandatario estatal señaló que para el 23 de octubre espera que la entidad se encuentre ya en semáforo en naranja estable, por lo que consideró que se podrá permitir el acceso a los aficionados al inmueble.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Adelante, que Puebla tenga ese estímulo por su buen comportamiento, yo espero que para el 23 (octubre) ya vamos a estar en naranja estable aquí en Puebla capital y que se cumplan con todos los protocolos, que la empresa nos ayude", señaló Barbosa Huerta en conferencia matutina.

Futbol Aficionados volverán a estadios de Liga MX; Mazatlán y Necaxa, los primeros que reabrirán

Sin embargo, advirtió que si las cosas se salen de control, no se permitirá otro juego con la afición.

"Si es imposible de controlar, no habrá otro partido hasta que estemos en verde o en protocolo de vacuna", advirtió.

Respecto al tema, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, señaló que para la asistencia habrá un estricto protocolo de sanidad que, entre otras medidas, incluye separación de por lo menos metro y medio entre asientos con uso, además el inmueble abrirá a un 30 por ciento de su capacidad.

▶️ La Juventus anuncia pérdidas de 105 millones de dólares

Cabe resaltar que el gobernador de Puebla también dio su aval para la apertura de los baños de vapor, aunque al final puso el tema en manos de Protección Civil para su análisis.

Sin embargo, se mostró negativo ante la reapertura de los table dace, lo mismo que para otro tipo de antros.

"No, por el momento, yo no me imagino sana distancia en un table dance, verdad, me han dicho, me han contado, es imposible, entonces no, simple y sencillamente no… los antros serían verdaderas fiestas Covid, no tenemos ninguna previsión sobre reapertura de esos negocios y no he recibido una solicitud", sentenció.