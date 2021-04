Estadios de Nuevo León volverán a recibir aficionados

La reactivación de estadios en el futbol mexicano continúa su curso con mucho éxito. Será con aforo limitado y medidas estrictas por el Covid-19, pero el Volcán de Nuevo León hará erupción de nuevo. Las autoridades de salud del estado confirmaron que el regreso de los aficionados al recinto regiomontano es un hecho. El Tigres contra América, de la jornada 14 del Guard1anes 2021, tendrá afición.

«Desde hace muchos meses, han estado las directivas de Tigres y Rayados checando los protocolos muy a detalle. Hemos decidido abrir los Estadios con un 20% del aforo, obviamente no personas vulnerables, sólo adultos y niños mayores de 12 años, así lo menciona la FIFA. Estará personal de salud supervisando las acciones, han trabajado arduamente en los protocolos«, expresó Manuel de la O, secretario de salud en la Sultana del Norte.

El doctor enumeró uno a uno los pasos a seguir para que el retorno de los fanáticos sea en orden, con sana distancia y se considere un éxito al finalizar el cotejo entre felinos y Águilas. Entre ellos están la toma de temperatura, el uso de cubrebocas y del antibacterial de forma obligatoria.

Cortesía

Además, la barra Libres y Lokos, la cual es característica del conjunto norteño, todavía no tendrá acceso, por obvias razones de sanidad.

«Las porras no estarán permitidas, ocupamos un orden, que no estén concentradas las personas, existe un riesgo, no podrán entrar», manifestó con autoridad.

El último juego con público fue el 29 de febrero del 2020 ante Pumas. Esa tarde ingresaron a las gradas más de 41 mil aficionados muy por arriba de los un poco más de 8 mil que podrán ingresar este sábado y disfrutar un partido en vivo después de más de un año sin hacerlo.

EL BBVA TAMBIÉN ABRIRÁ

Rayados también abrirá su estadio en el partido de octavos de Final de vuelta de la Concachampions ante el Atlético Pantoja. La Pandilla podrá tener un acceso aproximado de 10 mil aficionados en sus gradas.

Futbol México se proclama campeón del Preolímpico de la Concacaf

PROTOCOLO

No deberá exceder al 20% de aforo en butaca

Estarán deshabilitadas butacas para tener sólo grupos de dos personas

Venta de boletos sólo de forma automática

Escaleras, puntos de acceso y baños estarán con marcas de 1.5 metros

Previo a la apertura, el inmueble será sanitizado en su totalidad

Todas las personas serán sometidas a toma de temperatura, la cual no deberá exceder los 37.5 grados

Cubrebocas y gel antibacterial obligatorio

La venta de alimentos será servida en porciones individuales y en recipientes desechables

No habrá acceso a grupos de animación