Estamos a días de que ruede el balón en la máxima cita mundialista del futbol y para que no te quedes en fuera de lugar, esto es lo que debes saber del Mundial Rusia 2018.



Lo primero, ¿porqué se juega en Rusia?

El anfitrión se impuso en una polémica votación en 2010, cuando se asignaron los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Hubo una investigación, pero el conocido como “Informe García” no halló pruebas suficientes para hablar de corrupción. No obstante, para aquel entonces los ordenadores de la candidatura ya habían sido destruidos. Aunque el “Informe García” sí llegó a la conclusión de que hubo obsequios a los miembros de la FIFA que votaron por Rusia, como visitas al Kremlin o entradas para el ballet, esto no estaba prohibido en el Código de Conducta de la FIFA.

¿Cuándo se inaugura?

El jueves 14 de junio y concluye el 15 de julio. El partido inaugural es Rusia contra Arabia Saudita a las 10:00 de la mañana tiempo de México.

El balón

Telstar 18 es el nombre oficial del balón para este Mundial y, como es tradición, fue hecho por la marca Adidas. El diseño imita el aspecto de una Telstar, el icono clásico de las Copas Mundiales de 1970 y 1974, mientras gira. La Telstar original, cuyo nombre es la abreviatura de “estrella de la televisión”, tenía 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros para hacerla más visible para las transmisiones de televisión en blanco y negro. La pelota, unida térmicamente, tiene una superficie sin costura para lograr una precisión milimétrica y una baja absorción de agua.

Los aspirantes

Sueñan 32 selecciones, repartidas en ocho grupos, por el campeonato del mundo, donde Alemania desea refrendar su título.



