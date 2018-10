Exitoso regreso del Tricolor, vence 3-2 a Costa Rica

Un exitoso regreso a Nuevo León tuvo la selección mexicana de futbol, tras ocho años de ausencia, al derrotar 3-2 a su similar de Costa Rica, en juego disputado en el estadio Universitario de esta ciudad.

Los goles del representativo nacional fueron obra de Víctor Guzmán a los 32 minutos, Henry Martin a los 55 y Raúl Jiménez al 70, mientras que Joel Campbell al 28 y Bryan Ruiz al 43, marcaron por los Ticos.

En el arranque del encuentro, el cuadro visitante lució más inquietante que el Tricolor, con algunos arribos que no llegaron a más como el de Bryan Oviedo, quien desde el lado izquierdo centró, pero el sector defensivo rechazó.

El Tri mostró mayor ímpetu que orden dentro del terreno de juego y Ángel Saldívar estuvo cerca de abrir el marcador al rematar un centro por derecha, conectó con la cabeza, pero el guardameta Keylor Navas se lanzó hacia su derecha y evitó la caída de su marco.

La escuadra costarricense siguió en su insistencia por abrir el marcador y lo consiguió a los 28 minutos cuando Bryan Oviedo mandó el balón al área desde el lado izquierdo y remató de cabeza Joel Campbell para marcar el 1-0.

Al verse abajo en el marcador, México reaccionó, mejoró en su labor y José Carlos Vanrankin apareció por derecha, centró y de volea Víctor Guzmán conectó la pelota para mandarla a las redes y así cayó el empate a uno a los 32.

Costa Rica respondió y generó una jugada de peligro, Oviedo tiró por izquierda y Vanrankin metió la mano, por lo que se marcó penal, que cobró acertadamente Bryan Ruiz para poner el 2-1 en los cartones a los 43 minutos.

Para la parte complementaria, México salió en busca de la igualada y Henry Martin sacó potente disparo de media distancia, pero el esférico se fue por encima del travesaño.

La insistencia rindió frutos al Tri, dado que Jürgen Damm tomó la pelota por el lado derecho en el área, llegó a línea de fondo para centrar y Martin remató de cabeza para lograr el 2-2 a los 55 minutos.

Los anfitriones se adueñaron de las acciones y Martin recibió falta de David Guzmán en el área, se marcó el penal y Raúl Jiménez consiguió a los 70 el 3-2 para darle vuelta a la pizarra.

Costa Rica simplemente ya no tuvo poder de reacción, mientras el Tricolor tuvo más llegadas en la recta final y no concretó, pero el marcador ya no se movió y así México logró la victoria.

El árbitro del encuentro fue el hondureño Oscar Moncada, quien amonestó a Josecarlos Vanrankin y Gerardo Arteaga, de México, mientras que Christian Gamboa, David Guzmán y Oscar Duarte, vieron la preventiva por Costa Rica.