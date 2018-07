Exportaciones valiosas: Dan mayor realce a las selecciones nacionales

Las exportaciones de futbolistas a nivel global suelen darles un mayor realce a las selecciones nacionales, pues los futbolistas llegan a tope para demostrar su calidad. Prueba de eso es que los ocho países que disputan los cuartos de final de la Copa del Mundo se encuentran en el top 30 de las ligas con mayor cantidad de exportaciones, según datos del CIES Footbal Observatory.

Brasil, equipo que eliminó a México de la competencia, es el que más futbolistas expatriados registra, con un total de 1,236 en el 2018, sin embargo, es claro que las exportaciones de calidad se hacen a las principales ligas de Europa, afirmó Luis Ramón Carazo, experto en negocios deportivos de TDN en charla con el ESTO.

“Ser exportador y claramente, quitando la exportación masiva, la de calidad es a cinco ligas en el mundo y principalmente a la Premier, ellos están al tope y sus jugadores reflejan en su selección el máximo nivel, van al Mundial y lo toman como escaparate, la Copa del Mundo también te ofrece la posibilidad personal por tanta atención mediática”, relató.

Los países sudamericanos no solamente mandan talento a las ligas de mayor nivel, sino que tienen al menos un jugador en todos los continentes del globo; el más destacado es Brasil, que aparece en el Top 1 de exportaciones a Asia y Europa.

A pesar de que Inglaterra aparece como el quinto país con mayor cantidad de expatriados, el catedrático del ITAM considera que es un futbol de más importaciones, y en el que la FA ya encontró la fórmula para hacer un equipo competitivo con locales.

Carazo comparó la situación británica con la de la Liga MX, misma que en estadísticas aparece en el sitio 37, con apenas 102 jugadores fuera de territorio azteca.

“Lo que pasa es que conocemos 20, los otros 80 están en Chipre y en otros países, prevalece la exportación, pero México se ha dedicado más a importar, eso te produce un defecto en la liga local, y luego en la Selección”, comenzó la comparación. “Los mexicanos no salen porque les pagan tan bien, que irse a niveles más bajos no les conviene, porque compites con ligasexportadoras y la remuneración no es igual, se la piensan mil veces, pero a algunos les gusta y se arriesgan, como Memo Ochoa”.

La globalización alcanzó al futbol. Hoy, solamente con la fórmula adecuada, un país que realice pocas exportaciones puede destacar en la competencia ante rivales que todo el tiempo entrenan y enfrentan a los mejores futbolistas de la actualidad.