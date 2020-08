Facundo Waller, el nuevo refuerzo de Pumas

Facundo Waller, jugador uruguayo de 23 años, fue presentado en la Cantera y a partir de mañana podría entrenar con el resto del plantel. El presidente de Pumas, Leopoldo Silva, así como el presidente deportivo, Jesús Ramírez, le dieron la bienvenida. El juvenil charrúa aceptó que desde el primer momento en el que supo que los universitarios lo buscaban, aceptó la propuesta y no lo pensó más.

“Desde el primer momento en el que me dijeron que Pumas estaba interesado, dije que sí, que no lo iba a pensar. Era un momento complicado por el tema del virus, pero desde el primer momento en el que me dijeron que Pumas estaba interesado”.

Facundo explicó cómo es que le gusta desenvolverse dentro del terreno de juego y dónde podría ayudar más a Pumas. Además, aceptó que esto lo ve como una revancha luego de las lesiones de rodilla.

“Soy un jugador que mete mucho, de tener un ida y vuelta. Me siento mejor de cinco, también lo hago de volante por izquierda, por fuera. Siempre digo que no me lo tomo como una revancha. Son cosas de futbol que te pueden pasar. me pasó dos veces y son circunstancias que pueden pasar. Es un cuadro muy grande de México. Estoy muy contento por estar acá”, dijo.

Aunque aún no entrenó con el resto del plantel, ya conoció a sus nuevos compañeros y hasta compartió puntos de vista del partido ante Monterrey.

“Estuve hablando con los jugadores, aunque no mucho de la parte del juego. Me contó sobre el club (Jesús Ramírez). Hoy vine a Cantera. No me lo imaginaba así, lo había visto por fotos, pero es muy distinto.

Hoy hablé con mis compañeros del partido de ayer. Siempre es una incertidumbre llegar a un nuevo lugar”, aceptó.

Fue Jesús Ramírez quien le dio la bienvenida y declaró que espera mucho aporte de un jugador por el que siempre hicieron todas las gestiones pertinentes para poder contar con él. Aseguró que gracias a que domina dos posiciones, puede ser funda- mental en el esquema titular.

“Después de haber seguido a varios jugadores, Facundo se caracterizó por cosas muy especiales. Es un jugador que nos puede ayudar a consolidar el mediocampo. Nos puede ayudar en dos posiciones. Estoy seguro de que va a aportar mucho. Ojalá cumplas con nosotros los objetivos que tenemos trazados”, aseguró.

Facundo explicó cómo vivió la pandemia en su país: “No se miraba mucho la liga mexicana.

El tema de coronavirus en Uruguay es muy distinto. No se hizo cuarentena. La vida era casi normal, porque todos los casos en Montevideo. En Colonia hubo solo un caso. Allá se vive más tranquilo”, finalizó.