Faitelson responde a polémicos comentarios de Joserra sobre los últimos meses de André Marín

Tras el sensible fallecimiento de André Marín, quien se convirtió en uno de los comentaristas deportivos más icónicos de la televisión mexicana, José Ramón Fernández dio declaraciones controversiales sobre su última etapa en TUDN (televisa). “Joserra”, su mentor, señaló en una entrevista que alguien de dicha empresa le quiso sacar provecho llevándolo a trabajar a la televisora estando en una condición deteriorada debido a la enfermedad que padecía.

En una entrevista para el programa "Los Informantes" de Diario Récord, José Ramón Fernández fue cuestionado sobre la última etapa de André Marín en TUDN, a quien respondió que el comentarista habría sido utilizado por alguien para llevarlo a trabajar a dicha empresa en su deteriorada condición de salud.

"Cuando lo ví en Televisa dije, ojala se componga, ojalá esté bien, no lo veía bien del todo, me di cuenta porque usaba una mascarilla para protegerse. Él tenía que haber descansado, dejar de trabajar un buen tiempo, hasta que los doctores le dieran de alta, pero quiso trabajar y gente con mala saña se encargó de llevarlo (a TUDN)". dijo "Joserra".

"Joserra" señaló que André no se encontraba en condiciones para laborar aunque "luchaba y luchaba".

Al respecto, David Faitelson, quien actualmente trabaja en TUDN y que llegó a la empresa junto a André Marín, respondió con molestia a través de la plataforma X lo dicho por Fernández.

"Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir…", dijo Faitelson en su cuenta de X.





¿Qué problema había entre Joserra y André Marín?

Dicha controversia se remonta a los tiempos en los que José Ramón fue mentor y promotor de múltiples carreras como jefe de deportes en TV Azteca, entre ellas, uno de los grandes comentaristas deportivos que surgieron fue André Marín, con quien trabajó casi 20 años en Imevisión (ahora TV Azteca).

El conflicto entre ambos surgió cuando José Ramón enfermó de diverticulosis (una enfermedad que perfora el intestino y corre peligro de que entre alimento), momento que André Marín habría aprovechado para buscar quedarse con su puesto. Se sostiene que habló con altos mandos de la empresa, donde supuestamente habría acusado a Joserra de tener una adicción a las drogas y que planeaba una salida de talentos masiva para ESPN junto con Rafael Puente y David Faitelson. Incluso habría buscado trabajo en Televisa.

José Ramón habría considerado los actos de Marín como una "traición" y tanto él como algunos comentaristas más como Christian Martinoli rompieron todo tipo de relación con André.

“Un día me encontré a Emilio Azcárraga y él me dijo ‘te van a traicionar, te lo están preparando’, y así como lo dijo, sucedió, tal cual'”, afirmó José Ramón. El objetivo de Marín era poder quedarse con todo el poder que tenía Joserra pero quien se quedó con su puesto fue Pablo Latapí.

Tras el sismo de 2017, Univisión realizó una transmisión especial con comentaristas deportivos de cadenas como Televisa, TV Azteca, ESPN y Fox Sports. Momento que Édgar Martínez aprovechó para preguntarle a André Marín sobre lo vivido con José Ramón en la televisora del Ajusco.

Ante la presencia de José Ramón, Marín dijo "soy un tipo agradecido, y lo que sé, me lo voy a llevar a la tumba, ¿te parece?”. Seguido de ello, ambos se levantaron y se abrazaron en señal de respeto, con aplausos de los demás presentes.

