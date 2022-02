Federación de EU pagará lo mismo a futbolistas hombres y mujeres

Después de una larga lucha de igualdad en la Federación de Estados Unidos de Futbol, se logró que las mujeres y hombres de la Selección tengan el mismo sueldo, así se dio a conocer este martes en la mañana.

Te puede interesar: ¡Decepcionante! El Tri empata ante Costa Rica en el estadio Azteca

«U.S. Soccer se ha comprometido a ofrecer la misma remuneración a las selecciones nacionales femeninas y masculinas en todos los amistosos y torneos, incluido el Mundial, a partir de ahora», se dio a conocer en un comunicado que se difundió en las redes sociales del organismo.

Futbol Barcelona golea al Atlético de Madrid y sueña con Champions

Fueron un total de 28 jugadoras las que hicieron una demanda colectiva, contra la política discriminatoria de la U.S. Soccer. Cabe destacar que estas futbolistas fueron las que consiguieron ganar el campeonato mundial de la FIFA en el año 2019.

El acuerdo anunciado por la Federación de Estados Unidos, debería eliminar la demanda realizada por las seleccionadas y consta de un total de 24 millones de dólares, de los cuales se darán 22 a las integrantes.

Tras el anuncio que se reveló por la propia Federación de Estados Unidos de Futbol, la estrella Megan Rapinoe, una de las principales luchadoras por la causa, celebró con unas palabras en redes sociales: «Cuando ganamos, todos ganan».

Megan también dio sus primeras impresiones sobre esta situación y celebra que se haya llegado a este acuerdo.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up — U.S. Soccer (@ussoccer) February 22, 2022

«Obviamente no se puede volver atrás y deshacer las injusticias que hemos enfrentado, pero la única justicia que surge de esto es que sabemos que nunca más puede volver a suceder», dijo a la cadena ABC.

Por otra parte, Alex Morgan, otra de las principales artífices del campeonato mundial del 2019, dio muestras de su felicidad a la misma cadena televisiva.

«Es un paso monumental al frente que nos hace sentir valoradas, respetadas y repara nuestra relación con la U.S. Soccer».

Publicado originalmente ESTO en Línea