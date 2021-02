América podría perder en la mesa el partido con Atlas

América le ganó a Atlas en el Jalisco, volvió a sumar de a tres sin convencer con su futbol y se subió al liderato general. Sin embargo, el partido contra la Academia no ha terminado y podría perderlo en la mesa.

El América cayó en una infracción al reglamento, al tener una alineación indebida, esto debido a que Federico Viñas no estaba registrado en la cédula arbitral como un jugador convocado para ell encuentro. Sin embargo, calentó con el resto del equipo en el primer tiempo y lo tuvieron como opción. Alguien se dio cuenta de la situación y avisaron a la banca para que Viñas se fuera al palco y no estuviera más como opción.

Con esta alineación indebida, el Atlas podría protestar y ganar los puntos en la mesa, pues el reglamento es claro ante esta infracción cometida por el América.

En el artículo 48 del reglamento se dice lo siguiente:

Es alineación indebida cuando la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no está registrado en la hoja de alineación.

Al respecto, Santiago Solari fue tajante, no dio detalles y se limitó a manifestar que “Federico (Viñas) no ha estado en la alineación y no ha participado en el partido. Es lo que voy a contestar”.

Se verá que deciden los dirigentes de la Liga y también si Atlas mete una protesta por la situación.