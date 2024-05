Fernando Hierro deja Chivas para unirse a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

Fernando Hierro dejará la dirección deportiva de Chivas tras un año de gestión, aunque en su contrato aún restaban dos más y cuando llegó, prometió que el equipo iba a resurgir para volver al lugar al que estaban acostumbrados (los primeros sitios y pelear por campeonatos). Su siguiente destino será el Al-Nassr de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo y tanto Fran Pérez como Juan Carlos Martínez Castrejo se quedarán en su cargo en Guadalajara.

Fernando Hierro empezó a hacerse cargo de la dirección deportiva de Chivas en el Clausura 2023. Ricardo Peláez no pudo conseguir ningún campeonato en los dos años de estancia en Guadalajara y sólo provocó que Amaury Vergara gastara más de 40 millones de dólares en refuerzos, de los cuales ya no queda ninguno.

El directivo español llegó con la experiencia de haber estado en los mismos cargos en la Selección Española de Futbol. De hecho, fue quien dirigió a la Roja en Rusia 2018 tras la salida de Julen Lopetegui días antes del comienzo del torneo. Igualmente, fue director deportivo del Málaga.

A nivel de Selección, Hierro ganó tanto la Eurocopa del 2008 como la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 como directivo. El hecho de gestionar equipos de una sola nacionalidad le daba un reconocimiento importante para llegar a Chivas, pero aunque las expectativas eran altas, su gestión no dejó trofeos en Verde Valle.

¿Qué contrataciones hizo Hierro en Chivas?

Las primeras tres contrataciones que hizo Fernando Hierro con Chivas fueron tres: Veljko Paunovic, Víctor Guzmán y Daniel Ríos. El técnico serbio llegó a la Final en su primer torneo con el Rebaño, pero perdió por tres a dos global ante los Tigres. El Pocho rindió de inmediato al portar el gafete de capitán y ser el líder de goleo Rojiblanco tanto en ese Clausura 2023 como en el Clausura 2024, sin ser centro delantero.

No obstante, Guzmán quedó relegado a la banca por un bajo nivel de juego en los últimos partidos con Fernando Gago (el segundo técnico en la gestión de Hierro). Por su parte, Daniel Ríos únicamente marcó un gol en toda su estancia en Chivas (ante Pumas). Y actualmente está a préstamo con el Atlanta United de la MLS.

En el segundo torneo al mando del club, Érick Gutiérrez fue oficializado como refuerzo de Chivas, proveniente del PSV. El Guti, hasta la fecha, es titular en la media cancha junto con Fernando Beltrán. Además, también se contrató a Ricardo Marín, del Celaya, y Óscar Whalley, un portero nacido en Zaragoza, España, pero hijo de madre mexicana, que jugaba para el CD Lugo en la segunda división del país. Sin embargo, al ser una operación directa de Hierro, Paunovic nunca lo utilizó. Su oportunidad llegó hasta seis meses después en Concachampions con Fernando Gago y el guardameta siempre mostró seguridad y buen juego con los pies.

Ya en el Clausura 2024, se trajo a José Castillo, de Pachuca, y Javier Chicharito Hernández. El defensor se adueñó de la titularidad en la lateral por izquierda Rojiblanca y el Chicharito regresó luego de haber sido figura en el Manchester United de Inglaterra y el Bayer Leverkusen de Alemania. Además de un breve paso por el Real Madrid en 2015.

Javier prometía ser la solución a la falta de gol en Chivas, pero solamente marcó una diana desde su re-debut en febrero del presente año. Eso sí, de todos los fichajes mencionados en la era de Fernando Hierro, el único que no resultó fue Daniel Ríos, los demás siguen en el equipo y tienen actividad constante.

¿Cuántos títulos conquistaron las Chivas con Hierro?

Chivas no logró ganar ningún campeonato con Fernando Hierro. Lo más cercano que estuvieron fue la Final del Clausura 2023 que empezaron ganando dos a cero gracias a Roberto Alvarado y Víctor Guzmán. No obstante, el equipo no supo mantener la ventaja y Tigres terminó por remontar tres a dos.

En el Apertura 2023, quedaron fuera en Cuartos de Final ante Pumas. Y en el más reciente Clausura 2024 fueron eliminados por América en semifinales. En Concachampions, también fueron las Águilas quienes echaron al Rebaño, esta vez en Cuartos de Final.

¿Por qué se va Hierro de Chivas?

Aunque los títulos no llegaron a Chivas en este año de gestión, el club sí dejó de ser sólo un aspirante más a repechaje e igualó su récord de puntos en torneos cortos (34). Aunado a clasificar directo a Liguilla en los tres torneos jugados. El proyecto parecía seguir sólido, pero la oferta del Al-Nassr de Arabia Saudita terminó por convencer al directivo para dejar México. Pese a que ya había sido papá en Guadalajara hace sólo un par de meses.

Cristiano Ronaldo influyó en esta decisión, pues al conocer a Hierro desde hace años, lo llamó para hablarle del proyecto. Y que así pudiera sentirse seguro de trascender en el futbol de Arabia Saudita.

