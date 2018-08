La Roma no se rinde y "ficha" a Messi

La Roma no quita el dedo del renglón y bromea con el posible fichaje de Lionel Messi.





Luego de que el Barcelona ganara la disputa con La Loba para contratar a Malcom, y que el presidente del club italiano James Palotta dijera que solo aceptaría las disculpas de los culés si le vendían a Messi, la polémica sigue.





Este jueves, tras el fichaje de un directivo procedente del Barça, Francesco Calvo, como nuevo director de ingresos, el presidente de la Roma, volvió a la carga.

“Esto no cambia nada, seguimos queriendo fichar a Messi”, reiteró.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6 — AS Roma English (@ASRomaEN) 2 de agosto de 2018

Esta vez la Roma fue más allá y publicó en su redes sociales una fotografía de Messi vestido con la playera del equipo.

