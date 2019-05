FIFA investigará goleada de Noruega de 12-0 a Honduras

Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional de Futbol de Honduras, dio a conocer que la FIFA investigará el partido que la Selección hondureña perdió 12-0 ante Noruega en la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019.

“Firmamos un convenio con FIFA para el tema de transparencia, es automático que ellos van a reaccionar, no ocupamos hacer nada, ellos proceden a hacer la investigación. Este partido por el resultado que tiene automáticamente actúa la FIFA, eso es lo normal, parte del protocolo internacional”, mencionó a Diario Diez.

Cabe recordar que los noruegos necesitaban ganar por una buena diferencia de goles para aspirar a colarse a octavos de final como uno de los mejores terceros lugares, cosa que al final no sucedió por la victoria de Panamá sobre Arabia Saudita.

Never has the #U20WC seen a hat-trick of hat-tricks in one game

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



🇳🇴 Erling Haland, ladies and gentlemen 👇 pic.twitter.com/w6O9CljOh6 — FIFA.com (@FIFAcom) 31 de mayo de 2019

En dicho partido, el ariete nórdico Erling Haland impuso una nueva marca de anotaciones conseguidas en un partido organizado por la FIFA al hacer nueve goles.

Al ser cuestionado sobre si consideraba que los futbolistas catrachos habrían propiciado algún tipo de amaño, el dirigente de la Fenafuth prefirió no especular al respecto.

“No puedo opinar de una cosa de estas, creo que los muchachos fueron todo nervios. Faltó coordinación deportiva, primero Dios que así sea por el bien de estos muchachos”, remarcó.