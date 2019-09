Un símbolo del infinito con doble significado, logo del Mundial de Qatar 2022

El ente organizador del Mundial de Qatar y la FIFA presentaron este martes el logo de la competición más importante del fútbol: un símbolo del infinito que representa las "conexiones humanas" en el torneo y, a la vez, un ocho, el número de estadios en los que se disputará.

A las 20:22 (19:22 GMT) de este martes fue presentado de forma simultánea en varias ciudades del planeta y proyectado en edificios emblemáticos alrededor del globo un símbolo en 3D de color hueso y motivos en rojo, entre ellos unas flores típicas de los bordados qataríes en la parte de abajo.

La decoración superior, más sencilla, son dos puntos diacríticos de la escritura en árabe y un balón dibujado en estilo geométrico, en un guiño a la "cultura árabe", según un infográfico difundido en la cuenta oficial de Twitter del Camino al 2022.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019



El símbolo recuerda, además, al trofeo del Mundial y, según los organizadores, da vueltas hasta revelar un círculo que representa una pelota de fútbol o la Tierra.



El Comité Supremo de Entrega y Legado, organizador del Mundial qatarí, informó en un comunicado de que el emblema sería proyectado en cuatro lugares diferentes de Doha, además de en Kuwait, Omán, el Líbano, Jordania, Irak, Túnez, Argelia y Marruecos.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019



La elección de los países árabes evidencia el conflicto existente entre Qatar y Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin, que cortaron relaciones diplomáticas con Doha en 2017 y mantienen un bloqueo comercial y de transportes sobre el pequeño país.



Actualmente hay pocas opciones para volar a Qatar, después de que las principales aerolíneas del golfo Pérsico, sobre todo las emiratíes, suspendieran sus rutas, además de que los aparatos de otras compañías no pueden sobrevolar EAU, Arabia Saudí y Baréin para alcanzar Doha.



El Mundial de Qatar se disputará entre noviembre y diciembre de 2022.