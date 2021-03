Sorteo de futbol para Tokio 2020 será el 21 de abril

La FIFA confirmó este lunes que el sorteo de los torneos olímpicos de Tokio 2020 se celebrará el próximo 21 de abril en su sede de Zúrich (Suiza), una vez finalizados los últimos clasificatorios para decidir las dos plazas que faltan tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

España, Argentina, Brasil, Alemania, Arabia, Australia, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Corea, Rumanía y Sudáfrica son las 14 selecciones clasificadas ya para la competición.

Los dos últimos equipos se decidirán en el torneo de clasificación de la CONCACAF, que empezó hace cuatro días en Guadalajara y acabará el próximo 30 de marzo con México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití.

En categoría femenina ya hay diez selecciones clasificadas y faltan dos para completar el cuadro.

Zambia, Australia, Japón, Gran Bretaña. Países Bajos, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Brasil tienen plaza segura.

La FIFA recordó que, pendiente de la evolución de la pandemia, Camerún disputará la eliminatoria intercontinental a doble partido contra Chile, segundo clasificado de la CONMEBOL, el 10 y el 13 de abril en Turquía.

Asimismo, la República de Corea y China jugarán una eliminatoria de ida y vuelta en abril para decidir qué combinado ocupa la última plaza asignada a Asia.

Para el sorteo del 21 de abril, la selección masculina de Japón ocupará la plaza A1 y la femenina la E1.

El Estadio de Tokio acogerá el primer encuentro del combinado masculino nipón y el Estadio Olímpico —ubicado también en la capital japonesa— albergará la final femenina, así como las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos.

Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama y Yokohama son las otras sedes de la competición de fútbol, que se celebrará del 21 de julio al 7 de agosto próximo.

El sorteo será dirigido por Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, y Jaime Yarza, director de la Subdivisión de Torneos de la FIFA, y se retransmitirá en directo por el canal de la FIFA en YouTube.