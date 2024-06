Los mejores memes que nos dejó la final de la UEFA Champions League

Tras un sufrido primer tiempo, el Real Madrid consiguió vencer 2-0 al Borussia Dortmund en la final de la UEFA Champions League. Y como era de esperarse, en redes sociales ya circulan los mejores memes del partido, desde Lenny Kravitz hasta la triste despedida de Marco Reus.

La 15va "orejona" del Real Madrid no perdonó ni a Lenny Kravitz, quiene tras dar el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, en redes sociales alabaron el gran físico que conserva el artista estadounidense de 60 años de edad.

Lenny Kravitz con sus 60 años recién cumplidos // Yo a mis 32 pic.twitter.com/SMKPc21vXk — Pako Salado (@pakosaladote) May 28, 2024

En redes sorprendía que a los 60 años, Kravitz cuente con mejores condiciones físicas que muchos jovenes de menos de 30 años

#UCLfinal



Lenny Kravitz a sus 60 || Yo a mis 28 años pic.twitter.com/5qIU6WDmSb — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) June 1, 2024

Los memes también se metieron con Real Madrid, pues algunos consideran que el arbitraje suele beneficiarlos, a tal grado que tienen a los árbitros de su lado, como en este tweet.

🚨 LEAKED: Real Madrid line up for the Champions League finalpic.twitter.com/Vajz311ROE — Troll Football (@TrollFootball) June 1, 2024

Pero el Real Madrid no se quedó callado y respondió como el rey de Europa que es.

😇

👉👈 pic.twitter.com/p6NFaC80ys — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2024

Como podía esperarse, americanistas se equipararon al rey de Europa, pues coincidieron en conquistar 15 títulos, la situación es que uno de la Liga MX y otro de la UEFA Champions League.

El último juego de Marco Reus como futbolista del Borussia Dortmund fue esta dolorosa derrota ante el Real Madrid, muchos esperaban que se llevara una "orejona" como despedida pero no fue así, e incluso se llevó burlas.