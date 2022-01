FMF da a conocer las sanciones a los aficionados que realicen el grito homofóbico

No habrá más tolerancia. La Federación Mexicana de Futbol quiere erradicar el grito homofóbico de forma definitiva y ha presentado una novedosa estrategia para lograrlo de una vez por todas.

Yon de Luisa, como su presidente, dio a conocer las medidas para los próximos compromisos del Tricolor, ante Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, en el estadio Azteca, los cuales podrán tener un aforo mínimo.

"Con estas medidas buscamos que se terminen los actos discriminatorios, que se deje de afectar a nuestra selección y que sean castigadas sólo las personas responsables y no la gran mayoría de nuestra afición, que ya entendió que el grito de puto, no hace más que lastimarnos a todos. No podemos tolerar estos actos, no podemos jugar en recintos vacíos, ni que el máximo organismo de futbol nos quiten puntos", expresó en primera instancia.

A partir de ahora cada persona que ingrese al recinto será plenamente identificado. "Habrá control de acceso. Los aficionados deberán registrar su boleto con datos personales en un sitio web que les dará un código QR, su identificación y boleto, el cual tendrá que presentar para ingresar al estadio", expresó.

También habrá actividades que logren una gran participación de los aficionados mexicanos. "Queremos experiencia positiva. Se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia sin actos discriminatorios", añadió.

Los vigilantes estarán en cada rincón para reconocer a quienes no entiendan y sigan con el grito de la palabra prohibida. "Habrá más seguridad. Se incrementará la cantidad de guardias capacitados para identificar y retirar a los aficionados que reincidan en actos de discriminación", dijo.

Por último, todo aquel que sea identificado, también será castigado con un tiempo largo sin poder volver al estadio. "Tendremos consecuencias. Las personas que sean retiradas del estadio no podrán ingresar a los partidos de la Selección Mexicana por un período de cinco años", aseveró de manera contundente. Cero tolerancia.

Los revendedores la tendrán más difícil a partir de ahora. "Va a tener un efecto drástico, porque las personas que compren un boleto afuera del estadio y no se registren no van a poder entrar. Todas las personas que entren tendrán un registro con identificación. Sólo de esa forma podrán ingresar", manifestó.