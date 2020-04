"Chicharito" Hernández será papá por segunda vez

El futbolista mexicano Javier "El Chicharito" Hernández anunció en su cuenta de Instagram que será papá por segunda ocasión junto a su esposa. la modelo Sarah Kohan, “Number 2 is in the oven” (El número 2 está en el horno).

En la imagen se muestra al deportista junto a lo que parecen ser imágenes de ultrasonido, Sarah con un notable embarazo y su pequeño hijo Noah.

Este anuncio sorprendió a sus fans, ya que en junio del 2019 nació su primer hijo y ahora diez meses después anuncia la llegada de un integrante más a su familia.

Por su parte, Sarah compartió la misma foto en Instagram, “Noahs going to be a big brother” (Noah va a ser el hermano mayor).

Ver esta publicación en Instagram Number 2 is in the oven 📸: @tajnihal Una publicación compartida de Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_) el 1 Abr, 2020 a las 1:26 PDT

Foto: Instagram @sarahkohan

A penas el 20 de marzo de 2019 el delantero confirmó que se había casado con la modelo en el condado de Chula Vista, en San Diego, California, solo unos días antes de reportar con la Selección Mexicana.

Este romance comenzó a mediados del 2018 luego de los escándalos amorosos del futbolista con la actriz Camila Sodi y la periodista española Lucía Villalón.

Ahora a sus 31 años el integrante del LA Galaxy será papá por segunda ocasión.