Francia descarta boicotear Mundial de Rusia 2018

París.- El canciller francés Jean-Yves Le Drian reconoció hoy que París tiene “muchos desacuerdos” con el gobierno ruso, pero descartó la posibilidad de que Francia boicoteé la Copa del Mundo de Futbol de Rusia como hará Reino Unido.

“Si vamos o no a la Copa del Mundo es relativamente secundario. No se tomó la decisión de no ir”, declaró este miércoles el jefe de la diplomacia gala en una entrevista con una radiodifusora privada local.

La declaración fue realizada la víspera de que el presidente francés Emmanuel Macron realice una visita oficial a Rusia de dos días de duración durante la cual debatirá con su homólogo ruso Vladimir Putin, numerosos puntos de desacuerdo entre los dos países sobre la situación en Ucrania y Siria, entre otros.

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, anunció de su lado que ningún ministro, ni miembro de la familia real británica asistirá al mundial de futbol de Rusia debido al ataque químico, atribuido al gobierno ruso, cometido en Reino Unido, contra un ex espía ruso.

El gobierno francés apoyó al ejecutivo británico en sus críticas a Moscú por el caso, pero decidió no sumarse al boicot británico contra el evento deportivo que comenzará en Rusia el próximo 14 de junio, confirmó y reiteró este miércoles el canciller galo.