Palencia desmiente rumores de su salida de Lobos BUAP

El estratega de Lobos BUAP, Francisco Palencia dejó en claro que no existe ningún acercamiento con otro equipo para dirigir la próxima campaña.

“No, la verdad yo no he hablado con nadie, de momento no he hablado con nadie, creo que aquí lo más importante es que todos somos profesionales", dijo en conferencia.

Futbol Palencia y Lapuente llegan oficialmente a Lobos BUAP

Aseguró que se tratade un rumor. "Lo dijo alguien, es un rumor y ya está. Yo me centro mucho en mi trabajo. Para empezar, hay que ser profesionales en esto, entonces yo estoy metido simplemente en Lobos”, explicó ante los medios.

Así mismo manifestó que por el momento no ha tenido platicas con la directiva sobre su renovación con la manada.

“Bueno, de renovación no hemos hablado nada. Yo termino contrato en mayo, pero no tengo duda de que lleguen a ofrecerme seguir aquí en el club”, explicó.

Es así como Palencia se enfoca únicamente en dirigir a Lobos y cerrar el torneo en una mejor posición.