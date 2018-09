Freno a barristas tras enfrentamiento entre aficionados de Tigres y Rayados

Monterrey.- Tras los actos de violencia que se dieron el pasado fin de semana previo al clásico regio entre Tigres y Rayados, directivos de ambos equipos, junto con autoridades del Estado de Nuevo León, y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, sostuvieron una reunión en la que acordaron varios puntos para prevenir cualquier tipo de comportamiento inapropiado.



Entre los acuerdos destaca la prohibición de caravanas rumbo a los estadios, además de que las barras visitantes dejarán de ingresar a los inmuebles de Nuevo León.

“Aquel grupo de animación que sea Tigres o Rayados que marche en caravana, si no tiene boleto no se le permitirá seguir pasando los círculos de seguridad; además, ese grupo de animación no tendrá acceso a los siguientes encuentros”, indicó Bonilla al término de la reunión.

El presidente de la Liga MX adelantó que habrá nueva tecnología dentro de los estadios para analizar a los asistentes. “Se habla de caravana de alrededor de 3 mil 500 personas que no tenían boletos, que por lo tanto no pertenecen ni siquiera a un grupo de animación y eso es lo que se busca evitar. Aquellos aficionados que quieran asistir al estadio, sean del color que sean, podrán sentarse de manera organizada siempre y cuando no vayan en caravana. Todos podrán hacerlo de manera familiar y grupal, más no como un mal llamado grupo de animación”, señaló el dirigente en conferencia de prensa.

Bonilla destacó que ambos equipos regios entregaron su base de datos a las autoridades para agilizar las investigaciones. Por parte de Monterrey son aproximadamente dos mil integrantes, mientras que de Tigres son 2 mil 121.

“Los grupos que se acerquen a los clubes que den su cara, que den su domicilio, podrán entrar a los estadios. Todos aquellos personajes que no quieran dar su identificación, que no quieran dar su cara, no son bienvenidos en el futbol mexicano”.

ESTÁN IDENTIFICADOS

Entre tanto, Manuel González Treviño, secretario de Gobierno, indicó que ya tienen identificados a los seguidores que participaron en los actos violentos del pasado domingo. “Queda prohibido el acceso de quienes participaron en la riña. Convocamos a evitar mantas que propicien la violencia en redes sociales”, explicó.



Además de Enrique Bonilla y González Treviño, también participaron en la reunión el presidente del Club Tigres, Miguel Ángel Garza; Alberto Palomino, director de operaciones de Sinergia Deportiva, y José González Ornelas, titular del Consejo de Administración del Club Monterrey, de conformidad con los acuerdos.