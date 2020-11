"Fue la mano de Dios", aquí las mejores frases de Maradona

Diego Armando Maradona fue un maestro del futbol, pero también un ingenioso creador de frases populares como "El gol lo hizo la mano de Dios" o "La pelota no se mancha".

Maradona, un hombre verborrágico que gustaba de sorprender a sus interlocutores con sus ocurrencias, dejó una enorme cantidad de frases inolvidables para el público del futbol. A continuación, algunas de ellas:

— "Pase lo que pase, dirija quien dirija, todo el mundo sabe que la camiseta 10 de la selección será mía… Para siempre".

— "Fue la mano de Dios".

— "Hay que vivir lo que se quiera vivir, pero no hay que llevar a nadie a cometer las equivocaciones que uno comete".

— "Yo no me drogué. Me cortaron las piernas" (Al ser obligado a retirarse del Mundial EU-1994 por un caso de dopaje).

Foto: Reuters

— "Mis hijas legítimas son Dalma y Gianina. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación" (Tras reconocer a otros tres hijos).

—"A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando" (2009, tras vencer a Uruguay 1 a 0 y clasificar a la selección argentina al Mundial 2010)

— "¡Esos tipos le toman la leche al gato!" (Al hablar de políticos y dirigentes a los que acusa de corrupción).

— "La pelota no se mancha" (Al hablar en 2001 en su partido homenaje y despedida en la cancha de Boca Juniors, en alusión a la pureza del futbol, de los jugadores, de los hinchas y el deporte pese a los negocios turbios que se mueven alrededor).

— "El futbol debería ser gestionado por los futbolistas, los dirigentes sólo desean robar el dinero de los clubes y salir en la foto".

Foto: Reuters

— "Yo crecí en un barrio privado… privado de luz, agua, teléfono" (Durante su visita a Bolivia en marzo de 2004).

— "Me causan gracia los que hablan de mi inexperiencia (como DT). Tengo casi 20 años en la selección argentina (como jugador). El futbol no ha cambiado. El agua caliente ya está inventada. No creo que nadie (otro DT) me sorprenda con nada", dijo a la televisión.

— "La selección es un Rolls-Royce tapado de tierra, hay que limpiarlo".

Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, murió a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa, en una noticia que sacudió al mundo del deporte.

El carismático futbolista, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1986, arrastraba diversos problemas de salud y semanas atrás se le había practicado una cirugía craneal.

Con su carácter cálido y desenfadado, Maradona se había convertido en un icono de Argentina y ganado amplias simpatías en todo el mundo, pese a algunas críticas por sus fuertes y polémicas opiniones públicas.

|| Con información de Reuters ||