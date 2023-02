No quiero esconderme más: el mensaje de Jakub Jankto al declararse homosexual

El centrocampista del Getafe que se encuentra cedido en el Sparta Praga, Jakub Jankto, se convirtió en el primer futbolista de LaLiga en declararse homosexual, lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Soy homosexual y no quiero esconderme más“, explicó de manera tajante en el video que subió a su Instagram.

Te recomendamos: Encuentran restos de ADN de Dani Alves en joven que denunció al futbolista

“Tengo un trabajo y he estado haciéndolo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todo el mundo, yo también quiero hacer mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor”, añadió.

El Sparta Praga, club en el que milita el checo de 27 años, anunció que Jankto informó antes al club y a sus compañeros acerca de su orientación sexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jakub Jankto (@jakubjanktojr)

“Jakub Jankto habló abiertamente sobre su orientación sexual con la dirección del club, técnico y compañeros, hace tiempo”, indicó el club en Twitter.

“El resto concierne a su vida personal. No más comentarios. No más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa”, explicó.

Getafe dio su apoyo a Jankto

El Getafe ofreció también su apoyo a Jankto tras la noticia, lo hizo a través de sus cuentas de redes sociales.

“Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto”, escribió el club madrileño en Twitter.

“So close, no matter how far

Couldn't be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters.



Never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don't just say

And nothing else matters.“#acsparta https://t.co/HttU8dlhzb — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) February 13, 2023

Jankto ha jugado 45 partidos con la selección de su país, en los que marcó cuatro goles, y empezó su carrera profesional de club en Italia, en el Udinese y después en la Sampdoria, antes de firmar por el Getafe en 2021.

Los organismos futbolísticos como la FIFA o la UEFA también expresaron su apoyo a Jankto, igual que algunos clubes como Juventus y Barcelona.

|| Con información de AFP ||

Nota publicada en ESTO