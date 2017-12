Futbolistas celebraron con familares y amigos las fiestas navideñas

Sin duda alguna las fiestas navideñas se viven mejor con la familia, y los futbolistas del medio nacional no fueron la excepción. Todos se pusieron sus mejores prendas para pasar un día inolvidable junto a todos sus seres queridos. Algunos de los jugadores que no pudieron estar con sus familiares, decidieron pasar las fechas junto a sus mejores amigos del mundo futbolístico, tal es el caso de Abraham González y Josecarlos Van Rankin, jugadores de Pumas que viajaron hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, para convivir junto a lo que el español llama, su “Familia mexicana”. No es de sorprenderse que ambos pasen juntos las vacaciones, pues en Universidad Nacional se hicieron grandes amigos y suelen salir juntos de la Cantera. Matías Alustiza es otro de los que encontró en sus ex compañeros la mejor manera de pasarla bien. El argentino convivió con el ex portero de Puebla, Cristian Campestrini, así como con sus otrora compañeros, Facundo Erpen, Óscar Ustari y Milton Caraglio, jugadores del Atlas.

El nuevo zaguero de Pumas, Alejandro Arribas pasó por primera vez las fiestas lejos de casa, pero se vio feliz con su esposa, ya instalados en su hogar en la Ciudad de México.

Los americanistas hicieron lo propio. Bruno Valdez mandó buenos deseos para toda la afición azulcrema, en tanto que Cecilio Domínguez la pasó con el también jugador de América, Cristhian Paredes y Pedro Arce.

En el mismo tenor, Henry Martin y Agustín Marchesin tuvieron una gala mucho más familiar, siempre acompañados de su esposa e hijos.

Una de las celebraciones que arrancaron reflectores, fue la de los ex cruzazulinos, Mauro Formica, Christian Giménez, Gabriel Peñalba, entre otros, quienes fueron participes de una noche bohemia. Maneras de festejar sobraron, pero todos con la alegría que representa la navidad, una que fue muy futbolera.